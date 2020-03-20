رادار إنتر ميلان يتوجه لنجم بايرن ميونخ

يواصل نادي إنتر ميلان الإيطالي مساعيه لتدعيم خط وسط الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وكان النادي الإيطالي قد وضع قائمة من نجوم الوسط المرشحين لإرتداء الألوان الزرقاء والسوداء، تضم أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش نجمي برشلونة، وساندرو تونالي لاعب بريشيا، ونيمانيا ماتيتش نجم مانشستر يونايتد.





إلا أنه، وبحسب صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن نجم خط وسط بايرن ميونخ الألماني كورنتين توليسو هو آخر المنضمين لقائمة إهتمامات النيرادزوري في الصيف المقبل.





وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني لن تمانع في بيع توليسو، إذا تلقى عرضاً لن يقل عن 35 مليون يورو.





وحاول أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان ضم توليسو من ليون الفرنسي ناديه السابق، أثناء توليه مهمة تدريب تشيلسي الإنجليزي.





يذكر أن توليسو إنضم لبايرن ميونخ في صيف عام 2017 من ليون الفرنسي مقابل 41.5 مليون يورو.





وخاض توليسو 68 مباراة مع الفريق البافاري، سجل خلالها 14 هدفاً ومرر 12 تمريرة حاسمة، وكان أحد أعضاء المنتخب الفرنسي الفائز ببطولة كأس العالم 2018.







