Advertisements
Advertisements
Advertisements

رادار إنتر ميلان يتوجه لنجم بايرن ميونخ

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:39 م
Advertisements
كورنتين توليسو
كورنتين توليسو
عبد القادر عرابي
Advertisements
يواصل نادي إنتر ميلان الإيطالي مساعيه لتدعيم خط وسط الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكان النادي الإيطالي قد وضع قائمة من نجوم الوسط المرشحين لإرتداء الألوان الزرقاء والسوداء، تضم أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش نجمي برشلونة، وساندرو تونالي لاعب بريشيا، ونيمانيا ماتيتش نجم مانشستر يونايتد.

إلا أنه، وبحسب صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن نجم خط وسط بايرن ميونخ الألماني كورنتين توليسو هو آخر المنضمين لقائمة إهتمامات النيرادزوري في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني لن تمانع في بيع توليسو، إذا تلقى عرضاً لن يقل عن 35 مليون يورو.

وحاول أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان ضم توليسو من ليون الفرنسي ناديه السابق، أثناء توليه مهمة تدريب تشيلسي الإنجليزي.

يذكر أن توليسو إنضم لبايرن ميونخ في صيف عام 2017 من ليون الفرنسي مقابل 41.5 مليون يورو.

وخاض توليسو 68 مباراة مع الفريق البافاري، سجل خلالها 14 هدفاً ومرر 12 تمريرة حاسمة، وكان أحد أعضاء المنتخب الفرنسي الفائز ببطولة كأس العالم 2018.


Advertisements

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن تطورات قرار لجنة الإستئناف بتقليص عقوبة كهربا وعاشور

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

منذ حوالي 16 ساعة

أحكام يجب اتباعها إذا أردت صلاة الجمعة في المنزل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل | لو نازل تصلي.. رد "الأوقاف" على دعوات إلغاء الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

شديد البرودة وأمطار متفرقة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

منذ حوالي 7 ساعات

السيناريو الثاني.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"الأوقاف" لـ كبار السن: لا تذهبوا للمساجد في صلاة الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يكشف آخر مفاوضات الأهلي مع رباعي الفريق

منذ ساعتين و 27 دقيقة

فرمان ناري من كارتيرون بشأن هجوم الزمالك

منذ 38 دقيقة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ يوم

رغم انتهاء الشتاء.. "الأرصاد": أمطار بهذه المناطق أول أيام الربيع

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يصدم الزمالك ويطالبهم بتقديم عرض رسمي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

"الصحة": إجراء تحليل "كورونا" للحالات التي يظهر عليها الأعراض فقط

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:48 ص

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

السيناريو الثاني.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن كورونا

09:34 ص

نجم الأهلي يصدم الزمالك ويطالبهم بتقديم عرض رسمي

11:53 ص

رغم انتهاء الشتاء.. "الأرصاد": أمطار بهذه المناطق أول أيام الربيع

10:39 ص

الكشف عن تطورات قرار لجنة الإستئناف بتقليص عقوبة كهربا وعاشور

05:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status