إغلاق أكبر أسواق العاشر من رمضان في الشرقية

شن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، اليوم الجمعة، حملة على مدينة العاشر من رمضان، يرافقه فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، ومكتب أغذية العاشر؛ لمتابعة غلق سوق الجمعة بالمدينة.

ويعد السوق من أكبر وأضخم الأسواق بالمحافظة، ويستمر لمدة 48 ساعة بدءًا من أمس الخميس وحتى مساء يوم الجمعة، كما تم المرور على سوق المجاورة 39، وسوق كيرهاوس، وسوق الحي 16، وسوق ابني بيتك، وقامت الحملة بإخلاء جميع السويقات، والتأكد من عدم وجود تجمعات نهائيًا.





كما تم إخلاء سيارات بيع الأغذية المتنقلة من أماكن الأسواق، وقام وكيل الوزارة بتفقد المنشآت الغذائية الأخرى، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها.



