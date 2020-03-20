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إغلاق أكبر أسواق العاشر من رمضان في الشرقية

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:29 م
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الحملة
الحملة
سمر السيد
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شن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، اليوم الجمعة، حملة على مدينة العاشر من رمضان، يرافقه فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، ومكتب أغذية العاشر؛ لمتابعة غلق سوق الجمعة بالمدينة.

ويعد السوق من أكبر وأضخم الأسواق بالمحافظة، ويستمر لمدة 48 ساعة بدءًا من أمس الخميس وحتى مساء يوم الجمعة، كما تم المرور على سوق المجاورة 39، وسوق كيرهاوس، وسوق الحي 16، وسوق ابني بيتك، وقامت الحملة بإخلاء جميع السويقات، والتأكد من عدم وجود تجمعات نهائيًا.

كما تم إخلاء سيارات بيع الأغذية المتنقلة من أماكن الأسواق، وقام وكيل الوزارة بتفقد المنشآت الغذائية الأخرى، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها.

ووجه بوضع فواصل بين المحال الغذائية ومحال الطيور القريبة من بعضها حفاظًا علي الصحة العامة، وقدم التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، وأصحاب المنشآت الغذائية، والتنبيه عليهم بالمحافظة على ترك مسافة متر على الأقل بين كل مواطن وآخر، في أثناء الإقبال علي شراء المنتجات الغذائية داخل المنشآت.

كما قامت الحملة بإعدام 200 كجم لحوم لوجود تغير في خواصها الطبيعية. 

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أنه تم الإخلاء بجهود مكثفة من الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بجهاز مدينة العاشر من رمضان، وشرطة المرافق، ويأتي هذا ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، للحفاظ علي المواطنين بغلق الأسواق والسويقات للحد من التجمعات، لتجنب انتشار العدوى من الفيروسات، وخاصة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وأوضح أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

ونوه بعدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
إغلاق أكبر أسواق العاشر من رمضان في الشرقية
إغلاق أكبر أسواق العاشر من رمضان في الشرقية
إغلاق أكبر أسواق العاشر من رمضان في الشرقية
إغلاق أكبر أسواق العاشر من رمضان في الشرقية
إغلاق أكبر أسواق العاشر من رمضان في الشرقية
إغلاق أكبر أسواق العاشر من رمضان في الشرقية
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مصر كورونا غلق سوق صحة عالمية سوق حملة الاجراءات الوقائية

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