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فرمان ناري من كارتيرون بشأن هجوم الزمالك

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:23 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر مسئولو نادي الزمالك على عمل تعديلات بالجملة في خط هجوم الفريق خلال الموسم المقبل.


ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، لعمل عملية إحلال وتجديد لظروف مختلفة ومنها الاحتراف وعدم القناعة ببعض اللاعبين وهو ما دفعهم لسرعة التجهيز في الوقت الحالي ولتحضير لضم مهاجمين على مستوى مميز.

 

وينتظر مصطفى محمد عرض احتراف مميزا في الموسم المقبل بعد تأجيل احترافه في يناير الماضي، في الوقت الذي وضح عدم القناعة بعمر السعيد وهو ما دفعهم لسرعة التحرك والتعاقد مع مهاجم أجنبي وآخر محلي حيث يتركز اهتمامهم على حسام حسن لاعب فريق سموحة للقناعة بمستواه وإعجاب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق به.

 

 وتسعى الإدارة لتأمين الفريق على الجانب الهجومي وعدم التأثر بشكل سلبي وتوافر أكثر من بديل وسط المنافسات العديدة في الموسم المقبل والقرار بالمشاركة في البطولة العربية.

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