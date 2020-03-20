ضبط 2393 زجاجة كحول مجهولة المصدر بالبحر الأحمر (صور)

وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الدكتور محمود السباعي مدير إدارة الصيدلة والتفتيش الصيدلي بالقيام بحملات مشتركة مع مباحث التموين وتنفيذ الأحكام والأموال عامة على الصيدليات.

ومن جانبه، أكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على أن هذه الحملات مستمرة على جميع الصيدليات لضبط أسعار الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والمشددة تجاه المخالفين والمحتكرين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ووتكليف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضبط سوق الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبه، أكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على أن هذه الحملات مستمرة على جميع الصيدليات لضبط أسعار الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والمشددة تجاه المخالفين والمحتكرين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ووتكليف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضبط سوق الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.

وأسفرت جهود الحملة، عن تحرير محضر غلق مكان لعدم وجود ترخيص وتم ضبط 2393 زجاجة كحول مجهولة المصدر بمدينة الغردقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وأسفرت جهود الحملة، عن تحرير محضر غلق مكان لعدم وجود ترخيص وتم ضبط 2393 زجاجة كحول مجهولة المصدر بمدينة الغردقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.





وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر متحدث الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



