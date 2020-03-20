وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي يعلق مجددا على امتحانات الطلاب من المنازل

علق وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أنه في حالة عدم توافر إنترنت أو شريحة أو موبايل أو تليفزيون لمشاهدة القنوات التعليمية لدى الطلاب يتوجب عليهم تقديم مشروع في أي مادة دراسية للنجاح والانتقال للعام الدراسي الجديد، ويمكنه بدء العام الدراسي القادم قبل موعده بأسبوعين لاستكمال الدراسة والامتحان للمرور للعام الدراسي التالي.





وأضاف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه إذا قدم الطالب مشروعه على منصة التواصل في موعده قبل 15 مايو 2020 لن يضطر لبدء الدراسة قبل موعدها بأسبوعين.





كان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قد أعلن أمس الخميس، أن الوزارة وفرت المناهج الدراسية كاملة لكافة الصفوف على مكتبة إلكترونية مع إتاحة التواصل بين المعلم والطالب وولي الأمر بمنصة رقمية، حيث سيكون بإمكان ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم، كما لو كانوا متواجدين في المدرسة، وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات إلكترونيًا، وذلك عن طريق الرابط التالي ( اضغط هنا ).





وفيما يتعلق بامتحانات الطلاب في نهاية العام، أوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أنه بالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل)، لن يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث "مشروع" لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهرين من اليوم.