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انتشال جثة مسنة مجهولة الهوية من نيل قنا

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:15 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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عثرت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع أهالي قرية هو، على جثة مسنة غريقة بمنطقة المفارق بنهر النيل.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف في قنا، يفيد تمكن رجال قوات الإنقاذ النهري بمركز شرطة نجع حمادي، بانتشال جثة مسنة مجهولة الهوية، تبلغ من العمر قرابة 62 عاما، بنهر النيل بنجع حمادي.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع أهالي مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، الخميس، من انتشال جثة مجهولة الهوية من ترعة الفؤادية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، بالعثور على جثة مجهولة الهوية، بترعة الفؤادية، بمركز أبوتشت، شمالي قنا.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتبار التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وفي سياق آخر لقي مصور مكتب إعلام محافظة قنا، مصرعه، وأصيب اثنين آخرين، الأربعاء، في حادث تصادم 3 سيارات منها سيارة مكتب الإعلام وسيارة الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وأخرى نقل. 

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بمصرع أحمد حمدي رشيدي، 45 عامًا، وإصابة رجب سعد محمود، 42 عامًا، ومحمد جاب الله رمضان، 29 عامًا، في حادث تصادم 3 سيارات وسقوط سيارة مكتب الإعلام في ترعة المخادمة.

وكشفت تحريات المباحث، أن الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، كان في طريقه لدشنا، ومعه الوفد المرافق من مكتب الإعلام، وفوجئوا بسيارة نقل على الطريق، مما أسفر ذلك عن تصادم السيارات الثلاثة، ونجاة نائب المحافظ، وسقوط سيارة مكتب الإعلام في الترعة. 

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

بينما لقي المتهم بقتل أشقائه الثلاثة، في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، مصرعه، بعد مطاردة مع الشرطة في محاولة القبض عليه، لاتهامه بقتل أشقائه.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، تلقى إخطارًا، من العميد جمال سالمان، مأمور مركز أبوتشت، بمصرع خالد حسن السمان،45 عامًا، وشقيقه ورقة بن نوفل، 25 عامًا، وإصابة شقيقهم الثالث عمر 34 عامًا، بعد إصابتهم بطلقات نارية.
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الكلمات المفتاحية

نيل قنا انتشال جثة

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