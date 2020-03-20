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السديس يوجه بدراسة وضع اختبارات الطلاب وإمكانية تقديمها قبل رمضان

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:14 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي
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وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالة الرئاسة للشؤون العلمية والفكرية، والمجلس العلمي، بدراسة وضع اختبارات الطلاب والطالبات.

وتضمن التوجيه وضع البدائل المناسبة، وإمكانية تقديم الاختبارات للطلاب والطالبات، وتحديد نهاية الفصل قبل حلول شهر رمضان المبارك؛ حرصًا منه على سلامتهم.

يذكر أن الرئاسة حرصت ضمن الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمنع انتشار فيروس كورونا على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين وطلبة العلم؛ حيث جاء في وقت سابق توجيه الشيخ السديس بتعليق الدراسة في معهد الحرم المكي ومعهد المسجد النبوي وتفعيل الدراسة عن بعد.

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد - 19"، موضحة أن من بين الحالات الجديدة هناك 17 حالة إصابة لقادمين من دول: "المغرب، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيران، وباكستان، والكويت، والعراق، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية".

وقالت الصحة: إن "الـ 19 حالة الأخرى هي لمخالطين مع حالات إصابة سابقة، وهناك 21 حالة في مدينة الرياض و4 في القطيف و3 حالات في مكة المكرمة و3 حالات في الدمام، وحالتين في الهفوف وحالة واحدة في كل من جدة والظهران ومحايل عسير".

كما ذكرت أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة وصل إلى 274، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافي 8 حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات.

وطلبت من الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: "تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، ضمانا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع"، داعية من كانت لديه تساؤلات او استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
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