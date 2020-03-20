برشلونة يبعد نظره عن 7 لاعبين

كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، اليوم الجمعة ان صرف نادي برشلونة نظره عن بعض اللاعبين الذي كان يهتم بهم خلال الفترة الاخيرة، لكي يضمهم للفريق الكتالوني.









ووفقًا لـ صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ان نادي برشلونةاستبعد فكرة الحصول على خدمات تيمو فيرنرمع مهاجم لايبزيج، خاصة وأن اللاعب يفضل الإنتقال إلى الدوري الإنجليزي.









ونفس الأمر بالنسبة لزميله في الفريق، قلب الدفاع الفرنسي المتميز دايوت أوباميكانو، المطلوب من عدد من الأندية الكبيرة في أوروبا.









وأوضحت الصحيفة بأن برشلونة، لم يعد مهتم بالتعاقد مع نجم باير ليفركوزن كاي هافرتز، ونجم تشيلسي ويليان، ونجم بايرن ميونخ دافيد ألابا.









بالإضافة إلى الثنائي الإيطالي، دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس، وأليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان.



