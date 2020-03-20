الصحة العالمية: تطوير 20 لقاحا ضد فيروس كورونا





أعلنت ميليتا فوينوفيتش ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، اليوم الجمعة، أن المنظمة تلقت 40 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطوير 20 لقاحا.





وقالت فوينوفيتش: "ترحب منظمة الصحة العالمية بتكثيف البحث العلمي لمكافحة فيروس كورونا، لأنها تهدف جميعها إلى إنقاذ الأرواح، وهذا البحث مهم بشكل خاص للبلدان الأكثر ضعفا والتي تعاني من ضعف النظم الصحية. وحتى الآن، تلقت منظمة الصحة العالمية طلبات للنظر فيها والموافقة على 40 اختبارا تشخيصيا، و20 لقاحا، وأشارت فوينوفيتش: "لا تزال قيد التطوير، والعديد من التجارب السريرية للأدوية جارية حاليًا. ونتوقع النتائج الأولى في غضون أسابيع قليلة".





وتعتبر منظمة الصحة العالمية، أن روسيا تتخذ الخطوات الضرورية لرصد فيروس كورونا ومنع انتشاره، وأكدت فوينوفيتش أنه من أجل القضاء على الوباء ومكافحته، يجب على البلدان عزل واختبار وعلاج ورصد جميع حالات "كوفيد-19".





وأضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية: "نرى أن روسيا تستخدم هذا النهج في مكافحة فيروس كورونا".





وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم، قد تجاوز 209 آلاف ووفاة أكثر من 8.7 ألف شخص.





وتعد منظمة الصحّة العالمية، واحدة من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة متخصصة في مجال الصحة، وقد أنشئت في 7 أبريل 1948، ومقرها الحالي في جنيف، سويسرا، ويدير السيد تيدروس أدهانوم المنظمة.





وهي السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي، وهي مسؤولة عن تأدية دور قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية وتصميم برنامج البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير وتوضيح الخيارات السياسية المسندة بالبيّنات وتوفير الدعم التقني إلى البلدان ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها.





وقد باتت الصحة، في القرن الحادي والعشرين، مسؤولية مشتركة تنطوي على ضمان المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الأساسية وعلى الوقوف بشكل جماعي لمواجهة الأخطار عبر الوطنية.



