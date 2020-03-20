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هالاند وريال مدريد.. الفريق الملكي واثق من التوقيع مع الهداف

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:07 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أصبح مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الدولي النرويجي، إيرلينج هالاند واحد من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، وقد جذب إهتمام عدة أندية أوروبية. 

 

وأكدت صحيفة " ماركا " الإسبانية، أن ريال مدريد واثق للغاية من التعاقد مع هالاند، خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.


وأضافت الصحيفة الى أن ريال مدريد يعتمد على علاقته الجيدة مع مينو رايولا وكيل أعمال هالاند، وكذلك على علاقته الرائعة مع بوروسيا دورتموند.

 

وتابعت الصحيفة الى أن هالاند سيصبح لديه شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو في 2021 أو 2022 .

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