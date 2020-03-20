"الداخلية" تكشف ملابسات واقعة مقتل عاطل بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص وضبط مرتكبي الواقعة.





وتبلغ لمركز شرطة نقاده بمديرية أمن قنا من مزارع - مقيم بدائرة المركز بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة المركز.





وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجني عليه وتبين أنه (عاطل - مطلوب التنفيذ عليه في عدد 12 حكم قضائي صادر ضده) وأن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين - لأحدهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر).





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما قررا بسابقة اتفاقهما مع المجني عليه بالاتجار في المواد المخدرة، وقاموا بشراء كمية من نبات البانجو المخدر وإخفائها داخل قطعة أرض خاصة بأحدهم إلا أن المجني عليه قام بسرقتها، والاحتفاظ بها لنفسه فاتفقا فيما بينهما على الانتقام منه، واصطحباه مستقلين دراجة نارية قيادته إلى مكان العثور بزعم تصفية الخلافات المالية بينهم وحال وصولهم، باغته أحدهم بالضرب على رأسه بسلاح ناري ثم أطلق تجاهه عيارا ناريا فأودى بحياته واستوليا على الدراجة النارية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي قدره (خمسة آلاف جنيه - اقتسماه فيما بينهما).





وقاما ببيع الدراجة النارية والهاتف المحمول لعميلهما سيئ النية (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر) "تم ضبطه" وبحوزته الدراجة والهاتف المحمول، وتم بإرشادهما ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة (فرد رصاص وعدد 4 طلقات نارية من ذات العيار).





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





ومن ناحية أخرى ألقت مديرية أمن قنا، القبض على تاجر خضروات لقيامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما.





وتبلغ لمركز شرطة دشنا، بمديرية أمن قنا، بقيام بعض أهالي إحدى القرى دائرة المركز بأداء صلاة الجنازة على إحدى السيدات، بمسجد كائن بالقرية ذاتها، من دون استخراج تصريح دفن لها.





وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفاة، ربة منزل، مقيمة بالقرية ذاتها، وأصل إقامتها الجيزة، وعدم وجود تصريح دفن لها وبسؤال زوجها تاجر خضروات، مقيم بالقرية ذاتها، قرر بسقوط زوجته من الطابق الثاني، بمسكنهما ووفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.





وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود (كدمات وجروح متفرقة بالجسم).





وتم تشكيل فريق بحث جنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن قنا، أسفرت جهوده عن وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن وراء ارتكاب الواقعة (زوج المجني عليها).





وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، حيث حدثت مشادة كلامية بينهما لخلافات أسرية قام على إثرها بالتعدي عليها بالضرب (باستخدام آلة حديدية "كوريك") مُحدثًا إصابتها التي أودت بحياتها، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة.



