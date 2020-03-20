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"كبرت ياما".. عمر كمال يروج لأغنيته الجديدة بـ"عيد الأم"

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:40 م
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بوابة الفجر
روان هيثم
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نشر مطرب المهرجانات الشعبية "عمر كمال" فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد تداول هذا الفيديو مقطع من أغنيته الجديدة "كبرت ياما" التي سوف يطرحها اليوم بمناسبة عيد الأم.

وكتب "كمال" على هذا الفيديو قائلا: انهاردة أغنية كبرت ياما على قناتي الرسمية، وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ايه الجمال ده بس ربنا يخليهالك ويباركلك في عمرها ويديها الصحة.

وفي سياق أخر قدم "كمال" العديد من المهرجانات الشعبية منها بنت الجيران، انت اخترت، فيروس الشارع المصري، الغربة، الكدابين، لما بغيب ميغيبش اوانطة، جبل الحلال، لا مش مخلصين، يا موزة يا فرسة.
"كبرت ياما".. عمر كمال يروج لأغنيته الجديدة بـ"عيد الأم"
"كبرت ياما".. عمر كمال يروج لأغنيته الجديدة بـ"عيد الأم"
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