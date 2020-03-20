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الخارجية اللبنانية تستدعي السفيرة الأمريكية في بيروت

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:24 م
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ناصيف حتي
ناصيف حتي
وكالات
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أعلن ناصيف حتي وزير الخارجية اللبناني، اليوم الجمعة، عن استدعاء السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، على خلفية قضية العميل الإسرائيلي إبان الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان عامر فاخوري.

ووفق وسائل إعلام لبنانية، استمع حتي من السفيرة الأمريكية إلى شرح حول حيثيات وظروف إخراج عامر فاخوري من السفارة الأمريكية في عوكر إلى خارج لبنان.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قالت إن مروحية أمريكية هبطت أمس الخميس، في باحة السفارة الأمريكية ببيروت ومقرها منطقة عوكر، ونقلت عامر فاخوري، أبرز عملاء إسرائيل إبان الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.

وشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحكومة اللبنانية على تعاونها مع واشنطن للإفراج عن فاخوري، مشددا على أن أولوية الحكومة الأمريكية هي حماية مواطنيها، في إشارة إلى أن "فاخوري" يحمل الجنسية الأمريكية أيضا.

وكانت المحكمة العسكرية أصدرت في وقت سابق قرارا أسقطت بموجبه التهم الموجهة إلى فاخوري، لمرور الزمن، وكفت التعقبات عنه، في جرائم تعذيب سجناء في معتقل الخيام، وتسببه بوفاة اثنين منهم.

وفر "الفاخوري" من جنوب لبنان عام 1998، قبل الانسحاب الإسرائيلي بعامين، وفي العام ذاته، صدر حكم غيابي بحقه بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة، لاتهامه بالعمالة لإسرائيل.

هذا وأعلن العميد الركن حسين عبد الله رئيس المحكمة العسكرية اللبنانية، اليوم الجمعة، عن قرار تنحيه عن رئاسة المحكمة، وذلك بعد إصداره حكما قضى بكف التعقبات عن الموقوف العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري، الذي كان مسؤولا عن معتقل "الخيام" خلال الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.

ونقل موقع "ليبانون ديبايت" نص تنحية العميد عبد الله الذي قال: "احتراما لقسمي وشرفي العسكري، أتنحى عن رئاسة المحكمة العسكرية، التي يساوي فيها تطبيق القانون إفلات عميل، ألم أسير وتخوين قاض".

ونظم لبنانيون وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية، تلبية لدعوة هيئة ممثلي الأسرى والمحررين، فيما قطع آخرون طرق في مدن مختلفة بالإطارات المشتعلة.

وأعلنت المحكمة في حكمها الذي حمل الرقم 515/2020 الصادر، الاثنين الماضي، أن الجرائم المسندة إلى المتهم عامر الفاخوري، لجهة تعذيب سجناء في عام 1998، سقطت بمرور الزمن العشري، وقررت إطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفا بقضية أخرى.

وعلى الرغم من قرار منع سفر العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري، إلا أن مصادر أكدت أن "طائرة عسكرية أمريكية حطت قرب السفارة الأمريكية في عوكر، حيث يوجد العميل عامر الفاخوري"، لافتة إلى أن "الطائرة أقلعت بعد دقائق من هبوطها في محيط السفارة".

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