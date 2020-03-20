أخر تطورات إصابة علي معلول

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن جاهزية نجم الفريق، وتعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.





وتعافى التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، من إصابة العضلة الأمامية وبات جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات عقب انتهاء فترة الراحة بشكل طبيعي.





ومنح الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، الفريق راحة لمدة 6 أيام بداية من يوم الإثنين الماضي ضمن الإجراءات الإحترازية التي اتخذها النادي ضد فيروس كورونا، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأحد المُقبل.





ويتوقف النشاط الرياضي في مصر بعد توصية من رئاسة الوزراء بمنع التجمعات الرياضية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



