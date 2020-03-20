وزير الأوقاف يدعو المصلين بعدم السلام بالأيدي أو الأعناق بالمسجد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن رفع البلاء له أسباب ظاهرة يعلمها الناس، وأسباب باطنة يعلمها أهل الإيمان والإخلاص، موضحا أنه يجب أن نأخذ بالأسباب في إدارة الأزمات، مشددا على الالتزام بالتوجيهات الرسمية وخاصة الجهة الصحية واجب شرعي وإنساني.





وأشاد "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد التليفزيون بماسبيرو، اليوم الجمعة، بالشخص الذي يتوضىء 5 مرات، فهذا يعني أنه يغسل يده 30 مرة، محذرا من احتكار السلع في وقت الأزمات، معقبا: "المحتكر ملعون"، ويعتبر خيانة للدين وللوطن.





وشدد وزير الأوقاف، على ضرورة أن نستقي المعلومات من مصادرها الرسمية، متابعا داعيا أن يرفع عنا الغمة: "اللهم قد عجزت أسبابنا فجئنا نتعلق بأسبابك، انجدنا بفضلك وعونك وكرمك، وارفع عنا البلاء"، مناشدا المصليين بعدم السلام بالأيدي أو الأعناق داخل المسجد أو خارجه.





أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.





وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.





وأكد "مجاهد" أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.





وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



