"الداخلية" توجه قافلة طبية لقاطني حي باب الشعرية

وجهت وزارة الداخلية، قافلة خدمية وإنسانية وطبية، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطني حي باب الشعرية بمحافظة القاهرة وذلك بالتنسيق بين مديرية الأمن وقطاعات المشروعات والتنمية - الأحوال المدنية – والخدمات الطبية.





وتم توزيع المساعدات العينية (بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان وفي إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، فقد تم استخراج العديد من بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين من قاطني المنطقة.





ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالي مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.





ومن ناحية أخرى، كشف تقرير مفتش الصحة، عن عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة زوجين عثر على جثتهما داخل شقتهما بمركز البدرشين جنوب المحافظة، إذ تبين أن وفاتهما إثر اسفكسيا الخنق، نتيجة تسرب الغاز من السخان.





وكان لقي عامل وزوجته مصرعهما صباح أمس الخميس، خنقًا إثر تسرب الغاز من السخان داخل شقتهما بنطاق مركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للعميد حسام لافي مأمور مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة، مفاده العثور على جثتي عامل وزوجته، متوفين داخل الشقة سكنهما بقرية زاوية دهشور، بدائرة المركز.





ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ الرائد محمد طبلية رئيس مباحث المركز، ومعاونيه النقيب أحمد فايز، النقيب محمد جمال برغش.



