Advertisements
Advertisements
Advertisements

دير البراموس يعلن غلق أبوابه أمام الزوار لمواجهة كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:28 م
Advertisements
بوابة الفجر
حازم رفعت
Advertisements
قرر مجمع رهبان دير القديسة العذراء مريم البراموس بوادي النطرون، غلق جميع أبوابه أمام الزوار والامتناع التام عن استقبالهم.

جاء ذلك خلال بيان أصدره الأنبا ايسيذوروس، أسقف ورئيس الدير، اليوم الجمعة، أكد فيه على احترام الإجراءات التي أمرت بها الدولة والتعاون معها.

وقال رئيس الدير، إن القرار جاء لهدف منع التجمعات وتقليل إمكانيات انتشار وباء فيروس كورونا، مضيفًا: "مُصلين من أجل سلامة بلادنا، وشعبنا، وأن تمر بسلام وصحة للجميع؛ وأن يحفظ الرب بلادنا من كل مكروه".

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد ألقى، الأربعاء، عظته الأسبوعية من كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، بدون حضور شعب.

ويأتي قرار تعليق اجتماع الأربعاء في إطار قرار الكنيسة بتعليق كافة الاجتماعات الكنسية لمدة أسبوعين للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر متحدث الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
دير البراموس يعلن غلق أبوابه أمام الزوار لمواجهة كورونا
دير البراموس يعلن غلق أبوابه أمام الزوار لمواجهة كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا دير البراموس الاوبئة

أخبار تهمك

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ حوالي 22 ساعة

بشرى سارة من رئيس بنك مصر لأصحاب القروض (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رغم انتهاء الشتاء.. "الأرصاد": أمطار بهذه المناطق أول أيام الربيع

منذ ساعتين و 37 دقيقة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي يصدم الزمالك ويطالبهم بتقديم عرض رسمي

منذ ساعة و 23 دقيقة

السيناريو الثاني.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ يوم

أحكام يجب اتباعها إذا أردت صلاة الجمعة في المنزل

منذ ساعتين و 25 دقيقة

شديد البرودة وأمطار متفرقة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل | لو نازل تصلي.. رد "الأوقاف" على دعوات إلغاء الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة": إجراء تحليل "كورونا" للحالات التي يظهر عليها الأعراض فقط

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

منذ حوالي 15 ساعة

"الأوقاف" لـ كبار السن: لا تذهبوا للمساجد في صلاة الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن تطورات قرار لجنة الإستئناف بتقليص عقوبة كهربا وعاشور

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الكنيسة توضح حقيقة قرار البابا بالصوم 3 أيام بسبب كورونا

اليوم.. البابا تواضروس يعقد اجتماعه الأسبوعي مباشر من المقر البابوي بدون شعب

البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية بدون حضور (فيديو)

إصابة كاهنين وشماسين أقباط بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية

أول رد من الكنيسة بعد إصابة كهنة وشمامسة بكورونا

تعليق الأنشطة الكنسية بإيبارشية دشنا بسبب كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:48 ص

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

السيناريو الثاني.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن كورونا

09:34 ص

رغم انتهاء الشتاء.. "الأرصاد": أمطار بهذه المناطق أول أيام الربيع

10:39 ص

نجم الأهلي يصدم الزمالك ويطالبهم بتقديم عرض رسمي

11:53 ص

الكشف عن تطورات قرار لجنة الإستئناف بتقليص عقوبة كهربا وعاشور

05:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status