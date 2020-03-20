دير البراموس يعلن غلق أبوابه أمام الزوار لمواجهة كورونا

قرر مجمع رهبان دير القديسة العذراء مريم البراموس بوادي النطرون، غلق جميع أبوابه أمام الزوار والامتناع التام عن استقبالهم.

جاء ذلك خلال بيان أصدره الأنبا ايسيذوروس، أسقف ورئيس الدير، اليوم الجمعة، أكد فيه على احترام الإجراءات التي أمرت بها الدولة والتعاون معها.





وقال رئيس الدير، إن القرار جاء لهدف منع التجمعات وتقليل إمكانيات انتشار وباء فيروس كورونا، مضيفًا: "مُصلين من أجل سلامة بلادنا، وشعبنا، وأن تمر بسلام وصحة للجميع؛ وأن يحفظ الرب بلادنا من كل مكروه".





وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد ألقى، الأربعاء، عظته الأسبوعية من كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، بدون حضور شعب.





ويأتي قرار تعليق اجتماع الأربعاء في إطار قرار الكنيسة بتعليق كافة الاجتماعات الكنسية لمدة أسبوعين للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا.



