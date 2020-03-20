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الكرملين: علاقتنا بالسعودية جيدة ولا توجد حرب أسعار

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:15 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي
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أعلن دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، اليوم الجمعة، أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية وروسيا لا تشهد "حرب أسعار"، مؤكدا أن أسعار النفط تمر في الوقت الراهن بوضع عالمي غير مؤات.

قال بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين حول تعليق الكرملين على تصريحات نائب رئيس شركة "لوك أويل" حول أن روسيا والسعودية تشنان حرب استنزاف: "روسيا لا تشن أي حرب وننطلق من تصريحات صدرت عن الأسرة الملكية بأن السعودية هي الأخرى لا تشن أي حروب".

وأشار بيسكوف، إلى أن لكل بلد معايير معينة لموازنته وكل بلد ينظم سياسته حسب هذه المعايير، قائلا: "أنتم تعلمون أن موازنة روسيا مبنية على سعر 42 دولار للبرميل، بالطبع هذا السعر الراهن غير مؤات لنا ولكن وسادة الأمان موجودة وستساهم في الحل إذا ما اضطر الأمر، على المدى القصير كما على المدى المتوسط لن يحدث أي سوء".

واعتبر بيسكوف أن أسعار النفط في الوقت الراهن ليست بالكارثية لروسيا، حيث تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من 20 بالمئة، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، فيما يشير إلى بداية حرب أسعار عقب إخفاق محادثات "أوبك" مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.

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