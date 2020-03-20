عرض فتاة تعرضت للاغتصاب الجماعي على "الطب الشرعي" في 15 مايو

أمرت نيابة 15 ماية الجزئية، بعرض فتاة على الطبي الشرعي تعرضت للاغتصاب على يد 4 متهمين وتوقيع الكشف الطبي عليها وإرسال تقرير عما إذا كانت تعرضت للاغتصاب من عدمه.





وطالبت النيابة، بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.





وكشفت التحريات الأولية، عن أن المتهمين الأربعة الذين قاموا باغتصاب الضحية كان من بينهما خطيبها وقاموا بتصويرها عارية لابتزازها ماديا، وتهديدها بنشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك".





وتلقى العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من والدة الطالبة، "رنا عصام"، 18 سنة، ومقيمة بدائرة القسم، مفادها، تعرض نجلتها للاعتداء الجنسي، على يد 4 أشخاص.





وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة النقيبان أحمد إبراهيم، ومحمد يحيى، معاوني مباحث قسم شرطة 15 مايو، وبالفحص تبين قيام كل من: "إسلام.ع "، 23 سنة، خطيب الفتاة، بالاشتراك مع "أحمد.م "، 24 سنة، عاطل، و"محمد. س"، 22 سنة، عاطل، و"محمود. س "، 25 سنة، عاطل، باستدراج الضحية داخل شقة بمجاروة 11، والاعتداء الجنسي عليها من الدبر، وتصويرها عارية، رغمًا عنها تحت تهديد السلاح.



