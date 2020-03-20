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شعبة الأرز: لدينا مخزون يكفي حتى العام المقبل

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:15 م
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مخزون الأرز
مخزون الأرز
أ ش أ
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قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بإنه يوجد مخزون من الأرز داخل البلاد يكفى احتياجات المواطنين حتى عام 2021 ،ونوه بأنه سيتم بدء حصاد المحصول في الموسم الجديد في شهر أغسطس المقبل مما يعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد لفترات طويلة.

وأشار شحاته إلي أنه بأنه تم توريد كميات تقرب من 32 ألف طن أرز محلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحه على البطاقات، مؤكدًا أنه سيتم توفير أي كميات تحتاجها الوزارة خلال الفترة المقبلة.

ونفى  رئيس شعبة الأرز وجود أي زيادة في أسعار الأرز بالأسواق الحرة،حيث يتم طرح الأرز رفيع الحبة السائب بسعر من 6 الاف الى 7 آلاف للطن والأرز عريض الحبة بسعر من 7 الاف الى 8 الاف للطن ويزيد حوالى 1000 جنيه بالنسبة لطن الأرز المعبأ.

وتكالب المواطنين على الشراء مع تزايد المخاوف من فيروس أنفلونزا، حيث أعلنت زارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عاماً من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد  هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

كما أكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

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مصر كورونا مخزون الأرز صحة عالمية التكالب على الشراء ارتفاع الشراء

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