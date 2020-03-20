قرار رئيس الوزراء اليوم الجمعة 20/3/2020 لمجابهة انتشار فيروس كورونا





قرار رئيس الوزراء اليوم | أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، الموقف الحالي لإجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مصر، وذلك خلال اجتماعها مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.





وقرر رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن من الضروري أن يكون هناك فريق عمل بكل وزارة أو جهة حكومية، وتكون مهمته التأكد من اتباع إجراءات احترازية وأعمال نظافة وطهير دورية.





وأوضحت وزير الصحة، أن تصنيف الحالات الإيجابية بفيثروس كورونا المستجد داخل مصر حتى مساء يوم الأربعاء الموقبل والموافق 25/3/2020، وصلت إلى 157 حالة لمواطنين مصريين و53 حالة لأجانب.





واستعرضت وزيرة الصحة الحالات المصابة التي تم اكتشافها خلال الأسابيع الخمسة الماضية، ففي الأسبوع الأول من شهر فبراير كان هناك حالة واحدة، وفي الإسبوعين الثاني والثالث من شهر فبراير لم تكن هناك أي حالات حاملة للفيروس.





أما في شهر مارس، كانت الحالات المصابة في الأسبوع الأول 50 حالة، وفي الأسبوع الثاني 49 حالة، بينما في الأسبوع الثالث من الشهر ذاته في الفترة من 14 حتى 18 مارس كان عدد الحالات المصابة 115، ليصل إجمالي عدد الحالات الحاملة لفيروس كورونا إلى 210 حالة، وذلك حتي أمس الخميس 19/3/2020.