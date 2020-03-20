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جامعة القاهرة تواصل تعقيم المدن الطلابية

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:10 م
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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تواصل جامعة القاهرة، عمليات تعقيم موسعة للمدن الجامعية وعددها 5 وهي: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الطلاب بمنطقة بين السرايات، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الشيخ زايد للطلاب، حيث يسكن بهذه المدن حوالي 14 ألف طالب مغترب ووافد من مختلف المحافظات والدول، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة داخل المجتمع الجامعي.

وكان الدكتور محمد الخشت، أصدر تعليماته بإخلاء غرف الطلاب بالمدن الجامعية وتعقيمها، بعد توجيه رئيس الجمهورية وقرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، مؤكدًا لطلاب المدن الجامعية أنهم لن يدفعوا إلا التكلفة الفعلية للمدة التي قضوها بالمدينة ولن يتحملوا أي مصاريف خلال فترة تعليق الدراسة، بناء على قرار مجلسي شؤون التعليم والطلاب ومجلس الجامعة.

يشار إلى أن جامعة القاهرة، أجرت مسحًا طبيًا على طلاب المدن الجامعية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، واستعانت بالكواشف الحرارية على بوابات المدن والحرم الجامعي للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار خطة شاملة للجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الطلاب بالمدن الجامعية لن يدفعوا إلا التكلفة الفعلية للمدة التي قضوها بالمدينة ولن يتحملوا أي مصاريف خلال فترة تعليق الدراسة وإجازة الطلاب والتي تستمر لمدة أسبوعين. بناء على قرار مجلسي شؤون التعليم والطلاب ومجلس الجامعة.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، أصدر تعليماته بإخلاء المدن الجامعية وبدء عمليات موسعة لتعقيم كافة المدن ومنشآت الجامعة ومرافقها، بعد توجيه السيد رئيس الجمهورية وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وذلك في إطار حرص الجامعة على سلامة الطلاب ووقايتهم من فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن جامعة القاهرة، أجرت مسحًا طبيًا على طلاب المدن الجامعية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، واستعانت بالكواشف الحرارية على بوابات المدن والحرم الجامعي للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار خطة شاملة للجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
جامعة القاهرة تواصل تعقيم المدن الطلابية
جامعة القاهرة تواصل تعقيم المدن الطلابية
جامعة القاهرة تواصل تعقيم المدن الطلابية
جامعة القاهرة تواصل تعقيم المدن الطلابية
جامعة القاهرة تواصل تعقيم المدن الطلابية
جامعة القاهرة تواصل تعقيم المدن الطلابية
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الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا قرار مجلس الوزراء جامعة القاهرة تعليق الدراسة اسبوعين الإجراءات الاحترازية

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