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لقاح كورونا.. 3 دول تسابق الزمن لاكتشاف علاج للفيروس
الجمعة 20/مارس/2020 - 12:10 م
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استطاعت عدة دول في الفترة الأخيرة، أن تقدم علاجا لفيروس كورونا الذي انتشر في عدد من دول العالم، ولكنها تلك اللقاحات التي قدمت تخضع في الفترة الحالية لتجارب سريرية من أجل إظهارها للنور خلال الفترة المقبلة.
الصين
فمنذ يومين، أعلنت اللواء الدكتورة "شين وى" كبيرة علماء الأوبئة والفيروسات في الجيش الصيني والمعروفة بـ"قاهرة مرض إيبولا ومرض السارس"، نجاح الصين في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا، حيث تعتبر شين وي من كبار علماء الصين وسيطرت على مرض السارس في 2003 وقضت على إيبولا في أفريقيا بعام 2014.
وقالت اللواء الدكتورة شين وي، في تصريحات لتليفزيون cctv الصيني: إن نجاح الصين في السيطرة على كورونا وإنتاجها لقاحا مضادا للمرض بهذه السرعة يدل على أن الصين دولة عظمى، وفريقنا البحثي يستعد لنشر اللقاح على نطاق واسع بعد استكمال الإجراءات واللقاح تم إنتاجه وفق أعلى المعايير العالمية.
وأفادت تشن وي، كبيرة الباحثين، بأن بكين منحت الإذن لبدء الاختبارات، وقالت خبير لإذاعة CCTV الحكومية: "اللقاح هو أقوى سلاح علمي لإنهاء الفيروس التاجي، وإذا كانت الصين هي الدولة الأولى التي تخترع مثل هذه الأسلحة ولديها براءات اختراع خاصة بنا، فهذا يدل على تقدم علمنا وصورة الدولة العملاقة".
وأضافت تشين، أن فريق البحث استعد ايضا لإنتاج لقاح على نطاق واسع، وتم تطوير لقاح الفيروس المؤتلف الجديد بنجاح بعد أكثر من شهر من البحث، بما في ذلك دراسة لقاحات الإيبولا.
أمريكا
وبعدها، قالت معاهد "فينشتاين" للأبحاث الطبية، الذراع البحثية لشركة نورثويل هيلث ومقرها نيويورك: إنها ستعلن يوم الجمعة إجراء 3 تجارب سريرية واسعة النطاق لعلاجات خاصة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
ويتم تسجيل المرضى بالفعل في أول تجربة مضبوطة تعتمد أجسام مضادة قد تمنع حالة تسبب الالتهاب الرئوي الحاد لدى بعض المرضى. وستشمل التجربة 400 مريض شديدي الحساسية أو حالتهم حرجة بفيروس كورونا في أمريكا، وستختبر التجربة سلامة العلاج وما إذا كان سيساعد المرضى.
وستركز تجربتان أخريان على مرضى كوفيد-19 الذين يعانون من أعراض شديدة، ويأمل الباحثون في تجربة العلاجات على 400 مريض حول العالم، في ضوء هذه الدراسة، وستختبر تجربة أخرى أيضًا الدواء على مرضى يعانون من أعراض معتدلة، ويأمل الباحثون في تسجيل 600 مريض لإجرائها.
وهناك العديد من العلاجات التي يتم أخذها في الاعتبار لفيروس كورونا، إضافة إلى لقاحات مازالت قيد التطوير.
روسيا
واليوم، أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم الجمعة، بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقالت الهيئة فى بيان، اليوم الجمعة: "بدأت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة فى مجال حماية حقوق المستهلك اختبار أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد".
وأشار البيان، إلى أن الهيئة، قامت، بهدف الوقاية من الوباء والسيطرة عليه، بتطوير نماذج لقاحات تستند إلى ست منصات تكنولوجية مختلفة فى أقصر وقت ممكن، وأكد البيان أن العلماء بدأوا بإجراء بحوث حول جهاز المناعة على الحيوانات.
وأورد البيان "ستحدد الدراسات أكثر النماذج الأولية الواعدة والآمنة التى تضمن تشكيل توفير تكوين المناعة، وسيتم تحديد تركيبة اللقاح وجرعته وطريقة إعطائه. يأمل العلماء أن يتم إدخال اللقاح فى الربع الرابع من عام 2020"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن وكالة نوفوستى الروسية.
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