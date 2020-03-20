لقاح كورونا.. 3 دول تسابق الزمن لاكتشاف علاج للفيروس

استطاعت عدة دول في الفترة الأخيرة، أن تقدم علاجا لفيروس كورونا الذي انتشر في عدد من دول العالم، ولكنها تلك اللقاحات التي قدمت تخضع في الفترة الحالية لتجارب سريرية من أجل إظهارها للنور خلال الفترة المقبلة.

فمنذ يومين، أعلنت اللواء الدكتورة "شين وى" كبيرة علماء الأوبئة والفيروسات في الجيش الصيني والمعروفة بـ"قاهرة مرض إيبولا ومرض السارس"، نجاح الصين في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا، حيث تعتبر شين وي من كبار علماء الصين وسيطرت على مرض السارس في 2003 وقضت على إيبولا في أفريقيا بعام 2014.





وقالت اللواء الدكتورة شين وي، في تصريحات لتليفزيون cctv الصيني: إن نجاح الصين في السيطرة على كورونا وإنتاجها لقاحا مضادا للمرض بهذه السرعة يدل على أن الصين دولة عظمى، وفريقنا البحثي يستعد لنشر اللقاح على نطاق واسع بعد استكمال الإجراءات واللقاح تم إنتاجه وفق أعلى المعايير العالمية.





وأفادت تشن وي، كبيرة الباحثين، بأن بكين منحت الإذن لبدء الاختبارات، وقالت خبير لإذاعة CCTV الحكومية: "اللقاح هو أقوى سلاح علمي لإنهاء الفيروس التاجي، وإذا كانت الصين هي الدولة الأولى التي تخترع مثل هذه الأسلحة ولديها براءات اختراع خاصة بنا، فهذا يدل على تقدم علمنا وصورة الدولة العملاقة".





وأضافت تشين، أن فريق البحث استعد ايضا لإنتاج لقاح على نطاق واسع، وتم تطوير لقاح الفيروس المؤتلف الجديد بنجاح بعد أكثر من شهر من البحث، بما في ذلك دراسة لقاحات الإيبولا.





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