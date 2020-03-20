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تقرير مفتش الصحة يكشف سر وفاة زوجين عثر على جثتيهما بالبدرشين

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:00 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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كشف تقرير مفتش الصحة، عن عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة زوجين عثر على جثتهما داخل شقتهما بمركز البدرشين جنوب المحافظة، إذ تبين أن وفاتهما إثر اسفكسيا الخنق، نتيجة تسرب الغاز من السخان.

وكان لقي عامل وزوجته مصرعهما صباح أمس الخميس، خنقًا إثر تسرب الغاز من السخان داخل شقتهما بنطاق مركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للعميد حسام لافي مأمور مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة، مفاده العثور على جثتي عامل وزوجته، متوفين داخل الشقة سكنهما بقرية زاوية دهشور، بدائرة المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ الرائد محمد طبلية رئيس مباحث المركز، ومعاونيه النقيب أحمد فايز، النقيب محمد جمال برغش.

وكشفت معاينة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة إلى عدم وجود أي إصابات ظاهربة بالجثتين، وبتوقيع الكشف الطبي عليهما تبين أن سبب الوفاة خنقا إثر حدوث تسرب لغاز السخان، ما نتج عنه اختناقهما مما أدي إلى وفاتهما في الحال متأثرين بإصابتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لتولى التحقيقات.

ومن ناحية أخرى كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل قتل شاب إثر طعنه بسلاح أبيض بقرية العزيزية، التابعة لمركز البدرشين، جنوب المحافظة، إذ تبين أنه وقعت مشاجرة بين المتهم والمجني عليه بسبب لعب الاطفال، سدد على إثرها المتهم طعنة نافذة بجسد المجني عليه أسقطه قتيلا.

وكان قُتل شاب إثر طعنه بسلاح أبيض، بقرية العزيزية بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

وفاة زوجين مفتش الصحة البدرشين

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