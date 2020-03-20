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فرنسا: نسعي لعودة 130 ألفا من رعايانا العالقين بالخارج بسبب "كورونا"

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:43 ص
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وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي
وكالات
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الجمعة، إن فرنسا تحاول تسهيل عودة 130 ألفا من مواطنيها العالقين في الخارج بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتحدث لو دريان لإذاعة فرانس إنفو قائلا: "المبدأ الأساسي هو أننا نريد إعادتهم إلى أرض الوطن، لكننا نطلب منهم التحلي بالهدوء والصبر"، مضيفا أن الأمر متروك لهم للدفع مقابل تذاكر عودتهم.

وحثّ لو دريان أكثر من ثلاثة ملايين مغترب فرنسي على البقاء في أماكن تواجدهم، وحذر من أن الحكومة مستعدة لتشديد القيود للحد من تحركات الناس إذا لم يتم الالتزام بالإرشادات الحالية.

وأودى وباء كورونا المستجد في فرنسا بحياة 108 مصابين خلال 24 ساعة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 372 وفاة، وفق المدير العام للصحة.

وهناك 4761 حالة أدخلت المستشفى، من أصل 10995، تم التثبت منها بواسطة فحوصات مخبرية.

وقال مدير عام وزارة الصحة الفرنسية، جيروم سالومون، إن "عدد الإصابات يتضاعف كل 4 أيام"، مضيفا أن الفيروس ينتشر في فرنسا "بسرعة وبشكل مكثف".

وشدد سالومون على الضرورة المطلقة بالتزام "تدابير العزل المشددة"، مضيفا "في حال قلص كل شخص تواصله مع الآخرين، ستكون لدينا إصابات أقل".

وبدأت فرنسا الثلاثاء إجراءات عزل يتم الالتزام بها بطريقة متفاوتة في مواجهة فيروس كورونا.

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