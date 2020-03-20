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نجم الأهلي يصدم الزمالك ويطالبهم بتقديم عرض رسمي

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:53 ص
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الأهلي
الأهلي
محمد الصو
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رفض نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدخول في مفاوضات مع مسؤولو نادي الزمالك، للحصول على خدماته بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وحاول مسؤولو الزمالك الدخول في مفاوضات مع محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر المعار إلى صفوف إنبي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وتمسك شريف بعدم الدخول في مفاوضات مع الفارس الأبيض، بسبب ارتباطه بعقد مع فريقه ولا يحق له التفاوض مع أي نادٍ دون الرجوع إلى إدارته.

وأكد محمد شريف لبعض المقربين، أنه سعيد بالتواجد في الأهلي وفترة إعارته أضافت له الكثير، حيث طالب نادي الزمالك، بتقديم عرض رسمي للإدارة الحمراء في حال وجود الرغبة في التعاقد معه.

واقترب شريف، من العودة إلى صفوف المارد الأحمر، بعدما تألق خلال الموسم الحالي مع الفريق البترولي وأصبح ثاني هدافين الدوري المصري، وتنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.
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