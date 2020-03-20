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غدًا.. هند البحرينية ضيفة برنامج"sidetalk"

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:08 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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تحل الفنانة هند البحرينية، ضيفة برنامج "sidetalk" الذي تقدمه الفنانة مايا دياب، واعلنت عن ذلك من خلال نشر مقطع فيديو جديد لمايا دياب، هلى حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت هند، على مقطع الفيديو قائلة:"اليوم من غرفة العزل مع الجميله مايا دياب وتفاصيل اكثر توضح ان احنا اقوى من الكرونا اذا عرفنا كيف نتصرف معاه".


ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة البحرينية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"طبعًا انتي أقوى يا حبيبة قلبي ما تشوفي إلا الصحة والعافية التامة يا فراشتنا" وأضاف "ماتشوفين شر أن شاءالله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"سلامتك يا هنود".


يذكر أن آخر أعمال هند البحرينية، أغنية "هدية"، التي قدمتها على طريقة الفيديو كليب، على قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية.
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الكلمات المفتاحية

هند البحيرينه

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