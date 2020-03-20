أحمد يونس: أؤيد دعوة خليك في البيت

وجه الاعلامي أحمد يونس بعض النصائح لجمهوره للوقاية من فيروس "كورونا" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".



وكتب "يونس" قائلًا: "صباح الخيردعوة #خليك_في_البيت، انا اؤيدها في النطاق الأتي قلل خروجاتك اللي مش ضرورية الحاجة اللي تقدر تعملها من البيت اعملها لو عندك رصيد اجازات في شغلك استغله الفترة دي.



وتابع "يونس" عبراته قائلا: المشاوير اللي ممكن تتأجل أجلها، لو متاح تقسموا ساعات العمل بينكم أعملوا كده، فكر على قد ما تقدر ازاي تقلل وجودك برا بيتك.





وأضاف "يونس" قائلا: أما لكل واحد بيخرج عشان يجري على أكل عيش اسرته واللي طبيعة شغله مينفعش فيها أجازات أو تقليل ساعات العمل، فمش من حقي ولا من حق أي حد ينظر عليك ويقولك خليك في البيت "اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار"، ربنا يقويك ويحفظك بحفظه هطلب منك وهرجوك بس تخلي بالك من نفسك وصحتك وتتجنب قد ما تقدر كل مسببات نقل العدوى أنا متاكد ان انت ان كان عليك كنت قعدت لكن الظروف لا تسمح وكل ما يتاح قدامك أجازة دون أن تؤثر على دخل اسرتك خدها لحد بس ما الغمه دي تنزاح، تاني بقولك ان أنا عارف ومدرك انك لو في ايدك تقعد كنت قعدت.



وأختتم "يونس" حديثه قائلا: سيبك من أي كلام محبط ليك انت وانا متأكدين ان ربنا شايفك ومضطلع على أحوالك فخد بالأسباب وسيب الباقي عليه، أخيرا تحيه منا كلنا لجيشنا الأبيض "جيش الاطباء" يارب أحفظكم.



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: انا بحبك قوي يا يونس انت إنسان محترم وكل ما أفكر وأقول هو لسه في خير في الدنيا وأفتكر وأقول يونس فيه خير وتواضع وإنسانية وناشر السعادة أنا مش قادرة أوصف أنا قد ايه بحبك وبحترمك وبدعيلك وبدعي كل شباب مصر يكونوا زيك عشان انت قدوة حسنة.



وعلى صعيد أخر قدم "يونس" العديد من البرامج منها بدري من يومك، شغل عيال، ملفات سرية، على القهوة، يا مزيكاتي يا نوكيا، زيرو ثلاث لينكات، متفوتش لحظة.



وأسس "يونس" قناة على الانترنت "راديو صوتكم"، وتوقفت فور تاسيسها لعدم حصولها على الدعاية الكافية التي تؤهلها للانتشار.



وامتاز "يونس" بموهبة الكتابة أيضا، حيث أصدر له العديد من الروايات الخاصة به منها عمارة الفزع، نادر فودة 3، النقش الملعون، كساب، الوقاد.