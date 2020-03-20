"شعبة الحبوب" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار المكرونة

قال وجدي المشد نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه لا يوجد أى زيادة في أسعار المكرونة، مشيرًا إلي أن المخزون يكفي لمدة 4 أشهر.





وأكد أن الغرفة على استعداد لتوريد أي كميات من سلعة المكرونة لوزارة التموين بدون أي زيادة في الأسعار، منوها بأنه يتم حاليا توريد سلعة المكرونة وفقا للكميات التي تحتاجها وزارة التموين لطرحها على البطاقات.





وأشار إلى أن شعبة المكرونة تقوم بطرح السلعة أيضا بكميات كبيرة في الأسواق الأخرى على مستوى الجمهورية بدون أي زيادة في الأسعار لتوفير احتياجات المواطن من السلع الأساسية بشكل مستمرخاصة، مؤكدا أن أعضاء الغرفة، لديهم الإصرار على الوقوف بجانب الدولة من أجل توفير كافة الاحتياجات للمواطنين من السلع الأساسية، مؤكدًا تزايد الطلب في الفترة الأخيرة مع ارتفاع المخاوف من فيروس كورونا.







