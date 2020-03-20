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"شعبة الحبوب" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار المكرونة
الجمعة 20/مارس/2020 - 11:43 ص
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الفجر الاقتصادي
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قال وجدي المشد نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه لا يوجد أى زيادة في أسعار المكرونة، مشيرًا إلي أن المخزون يكفي لمدة 4 أشهر.
وأكد أن الغرفة على استعداد لتوريد أي كميات من سلعة المكرونة لوزارة التموين بدون أي زيادة في الأسعار، منوها بأنه يتم حاليا توريد سلعة المكرونة وفقا للكميات التي تحتاجها وزارة التموين لطرحها على البطاقات.
وأشار إلى أن شعبة المكرونة تقوم بطرح السلعة أيضا بكميات كبيرة في الأسواق الأخرى على مستوى الجمهورية بدون أي زيادة في الأسعار لتوفير احتياجات المواطن من السلع الأساسية بشكل مستمرخاصة، مؤكدا أن أعضاء الغرفة، لديهم الإصرار على الوقوف بجانب الدولة من أجل توفير كافة الاحتياجات للمواطنين من السلع الأساسية، مؤكدًا تزايد الطلب في الفترة الأخيرة مع ارتفاع المخاوف من فيروس كورونا.
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عاماً من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.
وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.
كما أكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
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