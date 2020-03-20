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الفيفا يحدد موعد تسلم لائحة النظام من الجبلاية وتأجيل الجمعية العمومية

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:40 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، على التواصل مع مسؤولو الجبلاية، من أجل إرسال التصور النهائي للائحة النظام الأساسي.

وتلقى مسؤولو الجبلاية، تأكيدات من "الفيفا"، لتحديد يوم 22 مارس الجاري، موعدًا نهائيًا لإرسال اتحاد الكرة التصور النهائي للائحة النظام الأساسي للجبلاية تمهيدًا لاعتمادها من الجمعية العمومية للاتحاد في أقرب اجتماع.

وقام الفيفا بإرسال مقترح للجبلاية، بلائحة عبارة عن رأيه في البنود التي طلب مسئولو الجبلاية وضعها في اللائحة، وتتكون من 88 بندًا في 36 صفحة.

وكان اتحاد الكرة طالب بوضع بند تضارب المصالح وزيادة قاعدة المرشحين للانتخابات بحيث لا تقتصر على نجوم الكرة السابقين فقط وغيرها من الأمور.

واستقر مسؤولو الجبلاية، إلى تأجيل إقامة الجمعية العمومية بعدما كان مقر لها إبريل المقبل، ليتم تأجيلها إلى يونيو المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
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