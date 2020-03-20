ضبط مصنع مخالف لتعبئة المطهرات في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار تكثيف الحملات لمنع التلاعب في الأسعار ومكافحة الاحتكار وضبط الأسواق بدائرة المحافظة.

وجاء ذلك في إطار مكافحة كافة الجرائم التموينية وخاصةً استغلال بعض منعدمي الضمير الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع مباحث التموين بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، تحت إشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ.



