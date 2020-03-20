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ضبط مصنع مخالف لتعبئة المطهرات في كفر الشيخ
الجمعة 20/مارس/2020 - 11:39 ص
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عمرو الشامي
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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار تكثيف الحملات لمنع التلاعب في الأسعار ومكافحة الاحتكار وضبط الأسواق بدائرة المحافظة.
وجاء ذلك في إطار مكافحة كافة الجرائم التموينية وخاصةً استغلال بعض منعدمي الضمير الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ويأتي ذلك بالتنسيق مع مباحث التموين بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، تحت إشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ.
وأسفرت جهود قسم مباحث التموين بالمحافظة، عن ضبط المدعو "ع. أ.ص" 45 سنة صاحب محل منظفات ومقيم ببندر دسوق حيث وردت معلومات بإنشائه مصنع من دون ترخيص لتعبئة وتوزيع المستحضرات الطبية والمستحضرات الطبية والمطهرات العامة من مواد إنتاج مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتوزيعها على الأسواق بأسعار مبالغ فيها.
وتبين استغلال المتهم الظروف الراهنة بتكالب المواطنين على طلب المطهرات العامة والشخصية، لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.
وباستهدافه تم ضبط 7000 عبوة كحول إيثيلي غير مطابق للمواصفات القياسية، يحمل اسمًا تجاريًا وهميًا، و5000 عبوة مطهر عام فارغة (كحول إيثيلي)، و2000 لتر مواد خام من مستلزمات الإنتاج غير مطابقة للمواصفات.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم (3023) جنح قسم دسوق لسنة 2020.
كما تم ضبط المدعو "ع. م. م" 47 سنة تاجر مواد غذائية ومقيم بدائرة مركز الحامول لحيازته كمية قدرها 50 طن أرز أبيض معبأ داخل مخزن من دون ترخيص بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتحفظت القوات على المضبوطات، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.
كما تم ضبط المدعو " م.ا.م" 40 سنة صاحب محل مستلزمات طبية بقرية المندورة التابعة لمركز دسوق، لقيامه بحجب والامتناع عن بيع المطهرات الطبية "كحول إيثيلي" بقصد رفع سعرها، حيث تم ضبط كمية قدرها 2 طن و300 كيلوجرام من الكحول، بأحد المخازن الملحقة بالمحل.
وتحرر عن الواقعة المحضر رقم (557) جنح مركز دسوق لسنة 2020.
وتم ضبط المدعو "ر.ر.ع" 35 سنة تاجر مواد غذائية ومقيم بقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس، بحيازته كمية قدرها 2560 عبوة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم (169) جنح أمن دولة طورائ مركز مطوبس لسنة 2020.
كما تم ضبط المدعو "م.ر.ح" 29 سنة عامل ومقيم بقرية الشطوط التابعة لمركز البرلس بالإتجار غير المشروع في الغاز، من دون ترخيص وبيع اسطوانات الغاز بأزيد من السعر الرسمي المقرر، وباستهدافه تم ضبط 82 أسطوانة غاز منزلي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتحرر عن الواقعة المحضر رقم (133) جنح أمن دولة طورائ مركز البرلس لسنة 2020، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد المحافظ أن الحملات مازالت مستمرة لتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
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