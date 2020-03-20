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ديانا هشام لـ"الفجر الفني": "أتمنى الزوج الصالح والبطولة المطلقة.. وهذه أصعب مشاهدي في "إلا أنا"
الجمعة 20/مارس/2020 - 01:19 م
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حوار هبة أحمد
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*كنت اتمنى العمل مع وفاء عامر وتحقق حلمي من خلال مسلسل "إلا أنا"
*لا يوجد أحد بجمال وفاء عامر
*أعشق مجدي أبو عميرة ولي الشرف أن اسمي كتب في مسلسله
*لا أقبل أن يمس أحدًا لأسرتي بسوء
*لا يوجد جزءًا آخر من مسلسل "كإنه امبارح"
فنانة شابة تمتلك موهبة فنية كبيرة، استطاعت من خلالها أن تصل إلى قلوب محبيها في وقت قصير، تعشق الفن، وتتمنى أن تحقق أكثر مما وصلت إليه، تعيش حاليًا حالة من النشاط الفني حيث يعرض لها الآن على قناة"dmc " مسلسل "الإ أنا "، وتصور حاليًا مشاهدها في مسلسل "حب عمري "، وانتهت مؤخرًا من تصوير مسلسل "قوت القلوب" الذي سينطلق عرضه غدًا على قناة "الحياة"، إنها الفنانة ديانا هشام التي أجرت هذا الحوار مع الفجر الفني، وتحدثت خلاله في كثير من الأمور.
وإلى نص الحوار..
ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "إلا أنا"؟
الذي جذبني هو أن الدور جديد عليّ ولم أقم بأدائه من قبل،فأقدم من خلال الأحداث شخصية محامية،كما أنني أرغب في تقديم أعمالاً متنوعة، ولا أريد أن يتم حصري في أدوار الفتاة الرقيقة.
ماذا عن كواليس العمل؟
كواليس العمل كانت رائعة، وعندما ذهبت للتعاقد على المسلسل كنت أشعر بتعب شديد، فكانت الفنانة وفاء عامر تطمئن علىّ كل فترة، وتعطيني أدوية، وأخذت تعاملني كأنني ابنتها، مع أنني لم التقي بها من قبل،وسررت كثيرًا بالعمل معها، كما أنني لم أرى أحدًا بجمالها، فهي تتسم برقة القلب وروح الجدعنة، والتواضع الشديد، والفتيات التي تجسد شقيقاتي خلال الأحداث في الحقيقة اعتبرهم إخوتي، ولاسيما الفنانة هاجر عفيفي، التي اعتبرها أختي الكبيرة وعندما احتاج إليها أجدها بجانبي ولا تتأخر عني في أي شئ، كما أنني أشعر بالأمان وأنا معها.
ما أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء التصوير؟
مشهد دفن والدي، فهذا المشهد من أصعب المشاهد التي مرت علىّ، لاسيما أنني والدي متوفي في الحقيقة، ولأنني لا أفضل الذهاب إلى المقابر،كما أنني أشعر بقشعريرة من الوقوف أمام الكاميرا داخل المقابر لأن المكان الذي سأعود إليه، وقفت فيه لكي أحقق حلمي، ولكن هذا المشهد قمت بأدائه من كل قلبي، فالاحساس فيه كان صادقًا.
ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "قوت القلوب"؟
هو أنني كنت أرغب في العمل مع المخرج مجدي أبو عميرة، لأنني أعشقه، كما أنه مخرج عظيم، يتمتع بدرجة كبيرة من التواضع ورقة القلب، وليّ الشرف أن اسمي كتب في مسلسله، فهو إضافة كبيرة ليّ في مشواري الفني، وسررت كثيرًا بالعمل معه، كما أنني اتوجه بالشكر له ولكل الفنانين والمخرجين الذين تعاملت معهم، لأنهم اتاحوا الفرصة ليّ لكي أحقق حلمي بالعمل في مجال التمثيل.
كيف كانت كواليس العمل مع الفنانة ماجدة زكي؟
الوقوف أمامها متعة كبيرة،فهي تتمتع بروح الكوميديا، فجعلنا لا نتوقف عن الضحك طوال الكواليس،كما أنني سررت كثيرًا بالعمل معها.
ماذا عن الشخصية التي تقومي بتجسيدها خلال الأحداث؟
أجسد شخصية فتاة تُدعى "شيرين" ابنة الفنان خالد زكي والفنانة رانيا فريد شوقي، تحب والداها كثيرًا، وتتجه للإدمان، وتقع في حب الفنان إسلام جمال.
من الجندي المجهول في حياتك؟
والدتي هي الجندي المجهول في حياتي، حيث أنها تساعدني كثيرًا في اختيار أعمالي، وتعطني رأيها بكل صراحة وصدق لأنها تريندي أن أكون ناجحة وأن احقق ما أتمنى، ولا أحد يخاف عليّ مثلها.
ما الدور الذي تودي تقديمه خلال الفترة المقبلة؟
أريد أن أقدم فيلمًا كوميديًا مع الفنان كريم عبد العزيز والفنانة هاجر عفيفي لأنني أعشقهم.
هل واجهتي اعتراض من قبل أسرتك على العمل في مجال التمثيل؟
إطلاقًا، فأنا أحببت الفن منذ طفولتي، وكنت أسعى جاهدةً للعمل فيه، واتذكر عندما كنت في السابعة من عمري كنت أقوم بتقليد أحد المشاهد وكانت اختي تقوم بتصويري فاندمجت كثيرًا لدرجة أنني قمت بالقفز من النافذة، فأخبرتني والدتي أنني سأكون ممثلة، وعندما كبرت واتجهت للتمثيل لم أجد اعتراض من عائلتي فهم طوال الوقت يشجعونني ويقفون بجانبي، كما أنني من أسرة تعشق الفن الهادف الذي يقدم رسالة، وأنا أيضًا أسعى لتقديم فن محترم لكي أكون دائمًا عند حسن ظن الجمهور بيّ.
ما العيب المتواجد في شخصيتك والذي تتمنى التخلص منه؟
التسرع من أكبر العيوب المتواجدة في شخصيتي، كما أنني اتسرع في اتخاذ القرارات لإرضاء الناس حتى وإذا كانت تلك القرارات على حساب نفسي، وفي الآخر لا أجد مقابلاً لذلك، حتى وإذا جاء المقابل فلا يجوز أن يندرج تحت بند المقابل، وأشعر بالندم على ذلك.
لوخُيِّرتِ بين البطولة المطلقة والزواج.. ماذا ستختارين؟
في البداية كل شئ نصيب، وما كتبه الله سيكون، ولكنني أتمنى الزوج الصالح، وأتمنى أيضًا البطولة المطلقة إذا كان الله قد كتبها لي، لأنني من الممكن أن أسعى وراء الحصول عليها، وبعد أن أقدم أعمالاً من بطولتي أعود للجلوس في المنزل بلا عمل، وأنا أريد أن استمر في التمثيل لأنني لا اقدر على العمل في أي مجال غيره.
ما مواصفات فتى أحلامك؟
لا يشغلني أن يكون وسيمًا لأن الجمال لا يدوم، ولكن ما يهمني أن يكون عارف ربنا،لا يكذب، لا يخون ولا ينافق، وأن يكون روحه جميلة، وفكاهي، سند لي عندما اكبر، وأن يحب والدتي ويحترمها، وأن يكون مُحبًا لأهله، وأن يكون قد المسؤولية.
هل الزواج يعرقل مسيرة الفنانة أم يدعمها؟
في بعض الأحيان يعرقلها، فلا تملك الفنانة القدرة على التوفيق بين الأسرة والعمل،و هناك بعض الرجال يكرهون نجاح زوجاتهم..وهذه الأسباب تؤدي الى عرقلة مسيرة الفنانة، وبالنسبة ليّ لا أفكر في الزواج من هذا المنطلق، فأنا إذا تزوجت سأتطيع التوفيق بين حياتي الشخصية والفنية، وهناك العديد من الفنانين المتزوجون من الوسط الفني ونجحوا في تحقيق تلك المعادلة.
ما الخطوط الحمراء في حياتك؟
أهلي وأخوتي فلا أقبل أن يمسهم أحد بسوء، ولا اقبل أن يتكلم أحداً عني بشئ لم اتلفظ به.
هل سيكون هناك جزءًا آخر من مسلسل "كإنه إمبارح"؟
لا أعتقد ذلك فالفكرة كانت مطروحة عند انتهاء الجزء الأول، ولم يأخذ صناعه أي خطوة حتى الآن، كما انني كنت أتمنى تقديم جزءًا آخر مثلما كان يرغب الجمهور،على الرغم من أن البعض كرهني في تلك الشخصية، واعتقدوا أنني اتشابه معاها في الحقيقة.
ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "إلا أنا"؟
الذي جذبني هو أن الدور جديد عليّ ولم أقم بأدائه من قبل،فأقدم من خلال الأحداث شخصية محامية،كما أنني أرغب في تقديم أعمالاً متنوعة، ولا أريد أن يتم حصري في أدوار الفتاة الرقيقة.
ماذا عن كواليس العمل؟
كواليس العمل كانت رائعة، وعندما ذهبت للتعاقد على المسلسل كنت أشعر بتعب شديد، فكانت الفنانة وفاء عامر تطمئن علىّ كل فترة، وتعطيني أدوية، وأخذت تعاملني كأنني ابنتها، مع أنني لم التقي بها من قبل،وسررت كثيرًا بالعمل معها، كما أنني لم أرى أحدًا بجمالها، فهي تتسم برقة القلب وروح الجدعنة، والتواضع الشديد، والفتيات التي تجسد شقيقاتي خلال الأحداث في الحقيقة اعتبرهم إخوتي، ولاسيما الفنانة هاجر عفيفي، التي اعتبرها أختي الكبيرة وعندما احتاج إليها أجدها بجانبي ولا تتأخر عني في أي شئ، كما أنني أشعر بالأمان وأنا معها.
ما أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء التصوير؟
مشهد دفن والدي، فهذا المشهد من أصعب المشاهد التي مرت علىّ، لاسيما أنني والدي متوفي في الحقيقة، ولأنني لا أفضل الذهاب إلى المقابر،كما أنني أشعر بقشعريرة من الوقوف أمام الكاميرا داخل المقابر لأن المكان الذي سأعود إليه، وقفت فيه لكي أحقق حلمي، ولكن هذا المشهد قمت بأدائه من كل قلبي، فالاحساس فيه كان صادقًا.
ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "قوت القلوب"؟
هو أنني كنت أرغب في العمل مع المخرج مجدي أبو عميرة، لأنني أعشقه، كما أنه مخرج عظيم، يتمتع بدرجة كبيرة من التواضع ورقة القلب، وليّ الشرف أن اسمي كتب في مسلسله، فهو إضافة كبيرة ليّ في مشواري الفني، وسررت كثيرًا بالعمل معه، كما أنني اتوجه بالشكر له ولكل الفنانين والمخرجين الذين تعاملت معهم، لأنهم اتاحوا الفرصة ليّ لكي أحقق حلمي بالعمل في مجال التمثيل.
كيف كانت كواليس العمل مع الفنانة ماجدة زكي؟
الوقوف أمامها متعة كبيرة،فهي تتمتع بروح الكوميديا، فجعلنا لا نتوقف عن الضحك طوال الكواليس،كما أنني سررت كثيرًا بالعمل معها.
ماذا عن الشخصية التي تقومي بتجسيدها خلال الأحداث؟
أجسد شخصية فتاة تُدعى "شيرين" ابنة الفنان خالد زكي والفنانة رانيا فريد شوقي، تحب والداها كثيرًا، وتتجه للإدمان، وتقع في حب الفنان إسلام جمال.
من الجندي المجهول في حياتك؟
والدتي هي الجندي المجهول في حياتي، حيث أنها تساعدني كثيرًا في اختيار أعمالي، وتعطني رأيها بكل صراحة وصدق لأنها تريندي أن أكون ناجحة وأن احقق ما أتمنى، ولا أحد يخاف عليّ مثلها.
ما الدور الذي تودي تقديمه خلال الفترة المقبلة؟
أريد أن أقدم فيلمًا كوميديًا مع الفنان كريم عبد العزيز والفنانة هاجر عفيفي لأنني أعشقهم.
هل واجهتي اعتراض من قبل أسرتك على العمل في مجال التمثيل؟
إطلاقًا، فأنا أحببت الفن منذ طفولتي، وكنت أسعى جاهدةً للعمل فيه، واتذكر عندما كنت في السابعة من عمري كنت أقوم بتقليد أحد المشاهد وكانت اختي تقوم بتصويري فاندمجت كثيرًا لدرجة أنني قمت بالقفز من النافذة، فأخبرتني والدتي أنني سأكون ممثلة، وعندما كبرت واتجهت للتمثيل لم أجد اعتراض من عائلتي فهم طوال الوقت يشجعونني ويقفون بجانبي، كما أنني من أسرة تعشق الفن الهادف الذي يقدم رسالة، وأنا أيضًا أسعى لتقديم فن محترم لكي أكون دائمًا عند حسن ظن الجمهور بيّ.
ما العيب المتواجد في شخصيتك والذي تتمنى التخلص منه؟
التسرع من أكبر العيوب المتواجدة في شخصيتي، كما أنني اتسرع في اتخاذ القرارات لإرضاء الناس حتى وإذا كانت تلك القرارات على حساب نفسي، وفي الآخر لا أجد مقابلاً لذلك، حتى وإذا جاء المقابل فلا يجوز أن يندرج تحت بند المقابل، وأشعر بالندم على ذلك.
لوخُيِّرتِ بين البطولة المطلقة والزواج.. ماذا ستختارين؟
في البداية كل شئ نصيب، وما كتبه الله سيكون، ولكنني أتمنى الزوج الصالح، وأتمنى أيضًا البطولة المطلقة إذا كان الله قد كتبها لي، لأنني من الممكن أن أسعى وراء الحصول عليها، وبعد أن أقدم أعمالاً من بطولتي أعود للجلوس في المنزل بلا عمل، وأنا أريد أن استمر في التمثيل لأنني لا اقدر على العمل في أي مجال غيره.
ما مواصفات فتى أحلامك؟
لا يشغلني أن يكون وسيمًا لأن الجمال لا يدوم، ولكن ما يهمني أن يكون عارف ربنا،لا يكذب، لا يخون ولا ينافق، وأن يكون روحه جميلة، وفكاهي، سند لي عندما اكبر، وأن يحب والدتي ويحترمها، وأن يكون مُحبًا لأهله، وأن يكون قد المسؤولية.
هل الزواج يعرقل مسيرة الفنانة أم يدعمها؟
في بعض الأحيان يعرقلها، فلا تملك الفنانة القدرة على التوفيق بين الأسرة والعمل،و هناك بعض الرجال يكرهون نجاح زوجاتهم..وهذه الأسباب تؤدي الى عرقلة مسيرة الفنانة، وبالنسبة ليّ لا أفكر في الزواج من هذا المنطلق، فأنا إذا تزوجت سأتطيع التوفيق بين حياتي الشخصية والفنية، وهناك العديد من الفنانين المتزوجون من الوسط الفني ونجحوا في تحقيق تلك المعادلة.
ما الخطوط الحمراء في حياتك؟
أهلي وأخوتي فلا أقبل أن يمسهم أحد بسوء، ولا اقبل أن يتكلم أحداً عني بشئ لم اتلفظ به.
هل سيكون هناك جزءًا آخر من مسلسل "كإنه إمبارح"؟
لا أعتقد ذلك فالفكرة كانت مطروحة عند انتهاء الجزء الأول، ولم يأخذ صناعه أي خطوة حتى الآن، كما انني كنت أتمنى تقديم جزءًا آخر مثلما كان يرغب الجمهور،على الرغم من أن البعض كرهني في تلك الشخصية، واعتقدوا أنني اتشابه معاها في الحقيقة.
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