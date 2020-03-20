ديانا هشام لـ"الفجر الفني": "أتمنى الزوج الصالح والبطولة المطلقة.. وهذه أصعب مشاهدي في "إلا أنا"

*كنت اتمنى العمل مع وفاء عامر وتحقق حلمي من خلال مسلسل "إلا أنا"





*لا يوجد أحد بجمال وفاء عامر

*أعشق مجدي أبو عميرة ولي الشرف أن اسمي كتب في مسلسله

*لا أقبل أن يمس أحدًا لأسرتي بسوء

*لا يوجد جزءًا آخر من مسلسل "كإنه امبارح"







فنانة شابة تمتلك موهبة فنية كبيرة، استطاعت من خلالها أن تصل إلى قلوب محبيها في وقت قصير، تعشق الفن، وتتمنى أن تحقق أكثر مما وصلت إليه، تعيش حاليًا حالة من النشاط الفني حيث يعرض لها الآن على قناة"dmc " مسلسل "الإ أنا "، وتصور حاليًا مشاهدها في مسلسل "حب عمري "، وانتهت مؤخرًا من تصوير مسلسل "قوت القلوب" الذي سينطلق عرضه غدًا على قناة "الحياة"، إنها الفنانة ديانا هشام التي أجرت هذا الحوار مع الفجر الفني ، وتحدثت خلاله في كثير من الأمور. فنانة شابة تمتلك موهبة فنية كبيرة، استطاعت من خلالها أن تصل إلى قلوب محبيها في وقت قصير، تعشق الفن، وتتمنى أن تحقق أكثر مما وصلت إليه، تعيش حاليًا حالة من النشاط الفني حيث يعرض لها الآن على قناة"dmc " مسلسل "الإ أنا "، وتصور حاليًا مشاهدها في مسلسل "حب عمري "، وانتهت مؤخرًا من تصوير مسلسل "قوت القلوب" الذي سينطلق عرضه غدًا على قناة "الحياة"، إنها الفنانة ديانا هشام التي أجرت هذا الحوار مع، وتحدثت خلاله في كثير من الأمور.



