شوبير يكشف آخر مفاوضات الأهلي مع رباعي الفريق

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق عن آخر التطورات في ملف تجديد الرباعي الكبير في صفوف الفريق الأحمر.





وذكر شوبير أن إدارة الأهلي تتفاوض مع رباعي الفريق شريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور من أجل حسم مستقبلهم مع الفريق.





وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت:"لجنة التخطيط بالأهلي، ستجتمع مع اللاعبين الأربعة في حضور أمير توفيق مدير التعاقدات".





وأضاف:"لجنة التخطيط ستتناقش مع شريف إكرامي بشأن إعلانه عن رغبته في الرحيل وذلك قبل التفاوض معه في ملف تجديد عقده".





وتابع:"هناك غموض يحيط باستمرار حسام عاشور مع الفريق وقد يتم تجديد عقده لمدة موسم واحد".





وأردف قائلاًُ:"مشكلة الأهلي الكبرى في هذا الملف، تتمثل في موقف أحمد فتحي لأنه تلقى عرضا من بيراميدز بمقابل مادي كبير ويرغب النجم الدولي في تأمين مستقبله خاصة أنه قد يكون العقد الأخير في مسيرته الكروية".





واختتم شوبير تصريحاته قائلاً: "وليد سليمان أصبح قريبًا من التجديد، حيث تتلاقى رغبة الطرفين حيث يتمسك الأهلي باستمراره كما يأمل النجم الدولي في الاستمرار في صفوف القلعة الحمراء".



