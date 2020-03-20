صرف 5330 جنيها لورثة مصريين توفيا بالأردن

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الجمعة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح في إثبات الوفاة الإصابية لمصريين، وثبت استحقاقهما راتب وفاة للورثة، حيث كانا لا يستحقان راتب تقاعد، وتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالصرف.





وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المتوفي "عماد. ع. ع"، والمتوفي "عبد الله. م. ع" في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحل مشاكلها.





وتواصل المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، وتابع الموضوع لإثبات الوفاة الإصابية للمتوفيين، حيث أنهما كانا لا يستحقان راتبا تقاعديًا، وتم إنهاء الإجراءات كافة ، وصرف راتب وفاة للورثة من الضمان الاجتماعي بقيمة 170 دولارًا شهريًا أي ما يعادل 2665 جنيهًا مصريًا للمتوفي الأول، وكذلك المتوفي الثاني، وبذلك يصل إجمالي راتب الوفاة الشهري للورثة 340 دولارًا بإجمالي 5330 جنيهًا شهريًا للأسرتين.





وفي السياق نفسه، بذل مكتب التمثيل العمالي المساعي كافة لحل مشكلة المواطن "علاء. خ. ف"، الذي يتضرر من عدم تمكنه من المغادرة والعودة إلى مصر نظرا لأن صاحب العمل أبلغ عنه بلاغًا كيديًا بتغيبه عن العمل حتى لا يستطيع السفر، وقد تم حل النزاع وديًا وحصل العامل على موافقة صاحب العمل بالمغادرة.





وأوضحت وزارة القوى العاملة، أنه تم تخصيص رقم تليفون (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على "واتس أب"، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية المواطنين.





وقالت الوزارة: إنه من يرغب في تسجيل بياناته من العمالة غير المنتظمة، وغير المسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، عليه التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg.





وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة "واتس أب".

ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين العائدين من العمرة،ضرورة الالتزام بالمنزل والبقاء فيه لمدة ١٤ يومًا،" عزل ذاتى" كاجراء احترازي وذلك للاطمئنان على صحتهم في إطار الخطة الوقائية والاحترازية التي تطبقها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) تحت إشراف منظمة الصحة العالمية. وشدد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، على ضرورة إتباع العائدين من العمرة كافة الإرشادات الوقائية والاحترازية، وفي حالة ظهور أي أعراض سرعة التوجه مباشرة الي مستشفيات الحميات أو الصدر الأقرب لمحل اقامتهم، مشيرًا الي امكانية الاتصال على الخط الساخن 105 أو 15335 للاستفسار عن اى معلومات تخص فيروس كورونا المستجد.

كما قدمت وزارة الصحة والسكان عددِ من النصائح والإرشادات للحالات التى يتم عزلهم بالمنزل واسرهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار مجاهد إلى أن هذه النصائح تتضمن عدم خروج الشخص من المنزل طوال فترة العزل المنزلي، وتخصيص مكان بالمنزل نظيف وجيد التهوية، وتجنب جميع الزيارات والأنشطة الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم التنقل كثيرَا من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر، مشيرًا إلى أن هذه النصائح يجب اتباعها لمدة 14 يومًا من تاريخ وصوله من العمرة.

وأضاف "مجاهد" أنه يجب ارتداء كمامة تناسب الوجه خاصة عند التعامل مع أحد أحد أفراد الأسرة، والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائه في سلة المهملات، و تغطية الأنف والفم أثناء العطس أو الكحة بمنديل ورقي والتخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات، مؤكدًا ضرورة غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو تدليك اليدين بمطهر كحولي.

وتابع أنه ينبغي على الشخص الذي يخضع للعزل المنزلي تناول وجبات الطعام بشكل منفصل عن أفراد الأسرة، واتباع نظام غذائي متوازن، بالإضافة إلى شرب الماء الدافئ بدلًا من المشروبات الباردة، مشيرًا إلى ضرورة عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف مع أفراد الأسرة.

وحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية، لافتًا إلى ضرورة قياس الحرارة كل 8 ساعات للشخص المعزول، وفي حال ظهور أعراض صعوبة في التنفس أوإسهال أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، يجب التوجه إلى المستشفى فورًا لإجراء التحاليل اللازمة، وتجنب المواصلات العامة والأماكن المزدحمة.

كما وجه "مجاهد" عددًا من النصائح لأسرة الشخص الذي يخضع للعزل المنزلي، منها اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ أخرى للشخص المخالط، والبقاء على بعد مترين على الأقل في حالة ضرورة الاختلاط، واﺳﺘﺨﺪام ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻨﻮم وﺣﻤﺎم ﻣﻨﻔﺼل إذا كان متاحًا، ومنع الزيارات، مشيرًا إلى ضرورة ارتداء الكمامة الطبية في حالة التواجد بالقرب من الشخص المعزول، والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائها بسلة المهملات، وتغطية الأنف والفم بمنديل ورقي أثناء العطس أو الكحة والتخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات، بالإضافة إلى غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو تنظيفها بمطهر كحولي، كما يجب تجنب لمس العين والأنف والفم بأيدي غير نظيفة.

ولفت إلى ضرورة عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل (الأطباق، الأكواب، المناشف، الفراش، الملابس) مع الشخص المعزول، وبعد استخدام هذه الأدوات يجب غسلها جيدًا بالماء والصابون مع ضرورة ارتداء قفازات مطاطية أثناء الغسل، كما يجب تنظيف جميع الأسطح التي يتم لمسها كثيرًا مثل (أجهزة الكمبيوتر المشتركة، مقابض الأبواب، الهواتف المنزلية، تجهيزات الحمام، الطاولات بجانب السرير)، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ التهوية الجيدة للمساحات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ في المنزل، وتجنب الاختلاط، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن" 105" ، و" 15335 " لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



