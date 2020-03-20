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إجراءات احترازية في "الإنتاج الحربي" للوقاية من فيروس كورونا
الجمعة 20/مارس/2020 - 11:29 ص
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كريم وزيري
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اتخذت وزارة الإنتاج الحربي، عددًا من التدابير والإجراءات الصحية الوقائية بكافة الجهات التابعة لها ديوان عام الوزارة، الشركات، الوحدات، القطاعات وذلك حرصًا على صحة العاملين والوقاية من فيروس "كوفيد - 19" المعروف بإسم كورونا.
ويتم بشكل يومي ودوري إجراء عمليات التطهير والتعقيم المستمر للمنشآت المختلفة، كما يخضع كافة العاملين والمترددين على مبنى الديوان العام للوزارة وكافة الجهات التابعة لها لفحص درجة الحرارة إلكترونيًا بشكل يومي.
وكما تم توفير ملصقات للتوعية وبث رسائل توعوية عن الصحة العامة وأساليب الوقاية ومختلف المعلومات الطبية حول الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه على الشاشات الداخلية وبلوحات الإعلانات، بالإضافة إلى زيادة توزيع مطهرات الأيدى بأبنية الوزارة والشركات، وتخصيص لجان للمتابعة اليومية للإجراءات التى تم اتخاذها والالتزام بها.
وفي هذا الإطار قامت الإدارة العامة للأمان الصناعي والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) بإجراء أعمال التعقيم وتطهير وسائل المواصلات ودورات المياه والمكاتب والورش والعيادة وجميع المباني التابعة للمصنع والتأكيد على النظافة العامة واستخدام الكلور والكحول هذا بخلاف توزيع النشرات على جميع لوحات الإعلانات بالمباني والورش الإنتاجية وتقديم النصائح للعاملين للوقاية من فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.
وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر متحدث الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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