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البورصات الأوروبية تواصل الارتفاع اليوم الجمعة

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:18 ص
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مؤشر داكس
مؤشر داكس
وكالات
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استمرت البورصات الأوروبية فى الصعود في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، بقيادة قطاع السفر والترفيه الذى ارتفع بنحو 8.7 بالمائة ياتى ذلك استجابة لإجراءات التحفيز من جانب البنوك المركزية للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.

وجاء ارتفاع الأسهم الأوروبية مع مكاسب كافة القطاعات في بداية الجلسة، حيث قادت أسهم شركات السفر والترفيه الصعود بزيادة 8.7 بالمائة.

وكان بنك إنجلترا هو آخر بنك مركزي يطلق برنامجًا كبيرًا لشراء السندات ويصدر المزيد من التخفيضات الطارئة على معدلات الفائدة، في أعقاب خطوات مماثلة من قبل البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان.

كما أعلن البنك المركزي في النرويج اليوم خفضاً جديداً في معدل الفائدة بنحو 75 نقطة أساس ليصل إلى 0.25 بالمائة في اجتماع طارئ وسط محاولات مكافحة الكورونا.

وقررت إيطاليا تمديد قرار إغلاق المدارس والبلاد، حيث ارتفع عدد الضحايا إثر كورونا إلى 3405 شخصاً ليتجاوز حصيلة الوفيات في الصين مع زيادة عدد الإصابات إلى أكثر من 41 ألف حالة، مع زيادة ارتفاع الإصابات في قارة أوروبا.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم تراجع أسعار المنتجين في ألمانيا بأكثر من التوقعات، ومن المقرر إعلان بيانات الحساب الجاري في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:03 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 2.2 بالمائة ليصل إلى 249.1 نقطة، كما زاد "فوتسي إم.بي.أي" الإيطالي بنسبة 2.7 بالمائة مسجلاً 15881.4 نقطة.

وشهد مؤشر "فوتسي" البريطاني زيادة بنسبة 2 بالمائة ليصل إلى 5249 نقطة.

وصعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 2.6 بالمائة إلى 3955.5 نقطة، وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 2 بالمائة إلى 8610.4 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.8 بالمائة ليسجل 1.0782 دولار.


انهت البورصات الأوروبية تعاملات أمس الخميس على ارتفاع بدعم من تحركات البنوك المركزية العالمية في محاولة لاحتواء تأثيرات الكورونا.

وأعلن بنك إنجلترا خفض طارئ لمعدل الفائدة ليصل إلى 0.1 بالمائة مع تعزيز برنامج شراء السندات.

وأطلق البنك المركزي الأوروبي برنامجاً طارئاً بقيمة 750 مليار يورو (حوالي 821 مليار دولار) لشراء الأصول، استجابة إلى اضطرابات الأسواق وتأثيرات "كوفيد-19".

وقال البنك إنه سيعمل على ضمان استفادة كافة قطاعات الاقتصاد من شروط التمويل الداعمة لهذه الأزمة، مع الإشارة إلى تطبيق هذه الخطوات التحفيزية بالتساوٍ على الأسر والشركات والبنوك.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى نحو 229 ألف حالة مؤكدة من الإصابة بالفيروس الصيني عالمياً، وتوفى ما لا يقل عن 9300 شخص.

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت ثقة الشركات في ألمانيا بأكبر وتيرة في 29 عاماً.

وعند التسوية، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 2.9 بالمائة ليصل إلى 287.8 نقطة، بينما ارتفع "فوتسي إم.بي.أي" الإيطالي بنسبة 2.3 بالمائة مسجلاً 15466.9 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.4 بالمائة ليسجل 5151.6 نقطة.

وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 2.7 بالمائة إلى 3855.5 نقطة، في حين صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 2 بالمائة مسجلاً  8610.4 نقطة.

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الكلمات المفتاحية

شراء سندات تداعيات كورونا بنك النرويج المركزي البورصات الاوروبية

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