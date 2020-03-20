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فولفو توقف الإنتاج في مصانعها الثلاثة بالسويد ومصنع الولايات المتحدة

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:00 ص
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شركة فولفو
شركة فولفو
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قالت شركة فولفو السويدية، الرائدة في تصنيع الشاحنات التجارية الثقيلة ومحركات الديزل، اليوم الجمعة، إن جميع مصانعها الثلاثة في السويد ومصنعها الأمريكي، سيتم إغلاقها بدأً من يوم 26 مارس حتى 14 أبريل.

تنضم شركة فولفو إلى شركات تصنيع السيارات الأخرى والموردين في وقف الإنتاج للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد أوقفت فولفو الإنتاج في مصنعها في جنت، بلجيكا، يوم الثلاثاء الماضي، ومن المقرر استئناف الإنتاج في جنت في 6 أبريل.

وأعادت شركة فولفو فتح مصانعها الأربعة في الصين في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك بعد فترة إغلاق ممتدة سببها تفشي الفيروس التاجي.

وقالت فولفو "إن حركة المرور في صالة العرض اليوم تشير إلى عودة إلى وضعها الطبيعي في سوق السيارات في الصين، مما يدل بوضوح على مزايا كونها شركة متوازنة على الصعيد العالمي".

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فيروس كورونا شركة فولفو تفشي الفيروس الولايات المتحدة الصبن السويد اخبار السيارات أمريكا

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