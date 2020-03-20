تعيين 570 شابًا بينهم 27 من أصحاب الهمم في البحر الأحمر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الجمعة ، أن عدد المعينين من الخريجين والشباب بمعرفة مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، من خلال شهادات القيد (كعب العمل) المرتدة لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، بلغ 570 معينا ذكورًا وإناثا، منهم 27 من أصحاب الهمم.





وقال الوزير في بيان اليوم الجمعة: إن ذلك يأتي في إطار توفير فرص عمل للشباب وللخريجين لتوفير "حياة كريمة" لهم، وذلك من بين 622 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل.





وأضاف أنه تلقى تقريرًا بذلك من سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بتوفير 198 فرصة عمل ، وتم تسجيل 35 من ذوي الاحتياجات الخاصة.





وتابع "عبد الراضي"، أن المديرية قامت باستخراج 810 شهادات مستوى مهارة، ونفس العدد ترخيص مزاولة حرفة للشباب الراغب في العمل على بعض المهن، سواء للمرة الأولى أو رغبته في التحاقه بعمل فني آخر غير الذي يمارسه، ومنحه بذلك ترخيص مزاولة حرفة وذلك خلال فبراير 2020.





ونوه بإن المديرية قامت بصرف 680 ألف جنيه منح رعاية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة لنحو 680 عاملا بواقع 1000 جنيه لكل عامل غير منتظم.





وأشار إلى أن المديرية قامت بالتفتيش على 452 منشأة يعمل بها 7615 عاملا لتنفيذ قانون العمل، وحررت 34 محضرا، كما قامت بالتفيش على 142 منشأة بها 4890 عاملا في مجال السلامة والصحية المهنية، وحررت 24 محضرا.





وتابع: أنه تم بحث 43 شكوى في مجال علاقات العمل، حيث تم تسوية 25 شكوى وديا، واتخاذ إجراء قانوني في 17 شكوى، ومازال هناك شكوي تحت البحث والدراسة ، وتم عقد 6 ندوات توعية من فيروس كورونا، و4 ندوات توعية في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركات والمنشآت.





وأوضحت وزارة القوى العاملة، أنه تم تخصيص رقم تليفون (01212201303 ) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب ، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية المواطنين.





وذكرت الوزارة أنه من يرغب في تسجيل بياناته من العمالة غير المنتظمة، وغير المسجلة بقواعد بيانات مديريات القوي العاملة بالمحافظات، عليه التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg.



