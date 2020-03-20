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استقالة نيكي هيلي من عملاق صناعة الطائرات احتجاجاً على إدارتها

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:51 ص
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نيكي هيلي
نيكي هيلي
وكالات
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أعلنت شركة بوينغ الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات، عن استقالة السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي من مجلس إدارتها، الشركة، بسبب سعي بوينغ إلى الحصول على دعم حكومي بعد حظر السفر عالمياً بسبب انتشار وباء فيروس كورونا الجديد.

وقالت هيلي في خطاب استقالتها الموجه إلى جهات الإشراف على أسواق المال: "لا يمكنني دعم تحرك يعتمد على الحكومة الاتحادية للحصول على حوافز أو حزمة إنقاذ تعطي أولوية لشركتنا على حساب آخرين".

وأضافت "لدي قناعة قوية منذ فترة طويلة بأن هذا ليس دور الحكومة"، وتواجه بوينغ بالفعل صعوبات حتى قبل تفشي فيروس كورونا.

وواجهت بوينغ أزمة بعد تحطم طائرتين طراز 737 ماكس في أندونيسيا وأثيوبيا، أسفرتا عن مقتل 346 شخصاً ودفعت السلطات المعنية في العالم إلى حظر استخدام هذه الطائرات، في مارس العام الماضي، ودفع هذا الحظر الشركة إلى التوقف عن إنتاج الطائرات ماكس 737.

وتشغل هيلي التي تسري استقالتها على الفور، منصب عضو مجلس إدارة شركة بوينغ العملاقة منذ أبريل 2019.
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