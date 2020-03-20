أبرزها "حظر التجوال".. الحكومة تنفي عددا من الشائعات

نفت الحكومة المصرية، عدد من الشائعات التي انتشرت في المجتمع خلال الأسبوع المنتهي، من خلال تقديم الأدلة القطعية على كذب تلك الشائعات بالتعاون مع الوزارات المختلفة.

فكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره الأسبوعي، 8 حقائق تتعلق بفيروس كوررنا، ومنها أن البيانات المعلنة عن أعداد حالات الإصابة بالفيروس هي البيانات الواقعية، التي تتوافق مع الوضع الصحي في مصر بشكل كامل، حيث يتم التعامل مع فيروس كورونا في مصر بمنتهى الجدية، وفي شفافية كاملة بشهادة منظمة الصحة العالمية.





حظر التجوال

وأكد المركز، أنه لا صحة لفرض حظر التجوال بأي محافظة من محافظات الجمهورية نتيجة لانتشار فيروس كورونا، ولا صحة للصور المتداولة لأشخاص يرتدون كمامات وينامون على الأرض وترويجها على أنهم ضحايا لفيروس كورونا في مصر، ولا يوجد أي نقص بالمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية في مصر بسبب فيروس كورونا، حيث أن المخزون مطمئن ومتوافر بشكل كافٍ لعدة أشهر قادمة.





نقص أَسّرة مستشفيات العزل الصحي

وأشار، إلى أنه لا يوجد أي نقص بأَسّرة مستشفيات العزل الصحي، وأن هناك خطة جاهزة للتفعيل الفوري لمستشفيات أخرى لم يتم تفعيلها حتى الآن لعدم الحاجة، ولم يتم رفض استقبال أي حالات مرضية طارئة بأي مستشفى في الجمهورية، والمستشفيات على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالات مرضية، كما انه لم يتم حظر أي من المنتجات الغذائية سواء بمحافظة البحر الأحمر أو أي محافظة أخرى نتيجة تفشي فيروسكورونا، وأن الوضع مستقر تمامًا بكافة الأسواق بمختلف المحافظات.





غلق المجال الجوي المصري

كما أنه لم يتم غلق المجال الجوي المصري خلال فترة تعليق الطيران، وسيتم استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب)، وذلك للسماح للسائحين المتواجدين بمصر باستكمال برامجهم السياحية، والعودة إلى بلادهم في المواعيد المقررة على رحلاتهم، دون استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران.





انتشار أسراب من الجراد الأسود

ونفت وزارة الزراعة، ما تردد من أنباء حول انتشار أسراب من الجراد الأسود بالمناطق الحدودية المصرية، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أي أسراب من الجراد الأسود أو غيره بأى منطقة من المناطق الحدودية المصرية.





وشددت الوزارة في تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدى لأى هجوم للجراد، فضلًا عن رفع حالة الطوارئ القصوى منذ بداية موسم الشتاء كإجراء احترازي، وكذلك تنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، تحسبًا لأي هجوم مفاجئ للجراد ولمنع وصوله باتجاه الأراضي الزراعية.





توقف زراعة قصب السكر بمحافظتي الأقصر وأسوان

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول توقف زراعة قصب السكر بمحافظتي الأقصر وأسوان، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف زراعة قصب السكر بمحافظتي الأقصر وأسوان، مُشددةً على دعم الدولة لزراعة قصب السكر، وتقديم الحوافز بأشكال مختلفة للمزارعين عبر نظام "الشتلات"، فضلًا عن توفير أنواع وأصناف جديدة مقاومة للمناخ القاسي والآفات الزراعية وغيرها، وذلك في إطار حرص الدولة على رفع إنتاجية السكر من المساحة المنزرعة.





وتقوم الوزارة هذا العام بعمليات الحرث السطحي، كما تمنح المزارعين حوالي 5000 جنيه للفدان لزراعة الأصناف الجديدة، بالإضافة إلى مقاومة الآفات الحشرية في القصب مجانًا لدى المزارعين.





الاستغناء عن نسبة من العاملين بالجهاز الإداري

كما نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ما تردد من أنباء بشأن الاستغناء عن نسبة من العاملين بالجهاز الإداري بشكل دائم عقب قرار تخفيض أعدادهم بسبب فيروس كورونا، حيث أكد فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أنه لا صحة للاستغناء عن أي عامل من العاملين بالجهاز الإداري بشكل دائم عقب قرار تخفيض أعداد العاملين بسبب فيروس كورونا، موضحًا أن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض أعداد العاملين بالمصالح الحكومية يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا، على أن يتم استئناف العمل لجميع العاملين بالدولة عقب انتهاء مدة القرار، والتي تم تحديدها بخمسة عشر يومًا.





تهالك الأجهزة ونقص المستلزمات الطبية

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تهالك الأجهزة ونقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتهالك أي من الأجهزة أو نقص في المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، وأن كافة الأجهزة الطبية المستخدمة حاليًا بالمستشفيات تعمل بكفاءة عالية، فضلًا عن توافر جميع المستلزمات الطبية بشكل طبيعي، وأن هناك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم خدمات طبية متميزة لجميع المواطنين.





عجز الأدوية الحيوية وألبان الأطفال

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن عجز في الأدوية الحيوية وألبان الأطفال بالصيدليات والأسواق، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في الأدوية الحيوية أو ألبان الأطفال بالصيدليات أو الأسواق، مُشددةً على توافر جميع الأدوية وألبان الأطفال بكافة المحافظات، وأن مخزونها الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وأن جميع منافذ صرف وبيع الأدوية تخضع لعملية رقابة محكمة من قبل الوزارة.





استقطاع 100 مليار جنيه من ميزانية الدولة

ونفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن تعديل خطة الموازنة العامة للدولة واستقطاع 100 مليار جنيه منها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.



