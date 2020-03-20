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من هو Ignaz Semmelweis أجناتس سيملفيس الذي يحتفل به جوجل؟

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:03 ص
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بوابة الفجر
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 Ignaz Semmelweis أجناتس سيملفيس | وضع محرك البحث الشهير "جوجل" صورة لرجل وكتب "الاحتفال بأجناتس سيمفليس لتزداد عمليات البحث، لمعرفة من هو هذا الرجل الذي يحتفي به المحرك البحثي الأشهر.

مولد Ignaz Semmelweis أجناتس سيملفيس

ولد Ignaz Semmelweis أجناتس سيملفيس في الأول من يوليو 1818 ميلاديًا، وكان طبيبًا رائدًا وأحد الأوائل من استخدموا ودعوا إلى عمليات التطهير.

Ignaz Semmelweis أجناتس سيملفيس منقذ الأمهات

أطلق على Ignaz Semmelweis أجناتس سيملفيس لقب "منقذ الأمهات"، حيث اكتشف أن حدوث حمّى النِفاس يمكن تجنبه نهائيًا عن طريق اللجوء إلى تعقيم اليدين في عيادات التوليد. 

نظريات Ignaz Semmelweis أجناتس سيملفيس

وانتشرت حمّى النِفاس في مستشفيات منتصف القرن التاسع عشر، إضافة إلى أنها غالبًا ما تكون مميتة، بمعدل وفيات يبلغ 10% ـ 35%، ما دعا Ignaz Semmelweis أجناتس سيملفيس إلى الاهتمام بالتطهير والتعقيم.

Ignaz Semmelweis أجناتس سيملفيس ونظرية الغسيل

وافترض Ignaz Semmelweis أجناتس سيملفيس نظرية الغسيل باستخدام محاليل الجير المكلور في عام 1847، أثناء عمله في العيادة الأولى للتوليد في مستشفى فيينا العام، حيث كان معدل الوفيات في أجنحة الأطباء ثلاثة أضعاف المعدل في أجنحة القابلات.

كتاب Ignaz Semmelweis أجناتس سيملفيس

ونشر Ignaz Semmelweis أجناتس سيملفيس كتابًا عن النتائج التي حصل عليها في علم أسباب الأمراض، مفهوم حمّى النِفاس وكيفية الوقاية منها.

نظريات Ignaz Semmelweis أجناتس سيملفيس

وتعرضت ملاحظات Ignaz Semmelweis أجناتس سيملفيس مع الآراء العلمية والطبية المقررة آنذاك، بالرغم من المنشورات المتعددة للنتائج التي قلل فيها غسل اليدين معدل الوفيات لتصل لنسبة أقل من 1 %.

المجتمع يرفض Ignaz Semmelweis أجناتس سيملفيس

رفض المجتمع أفكار Ignaz Semmelweis أجناتس سيملفيس وغضب بعض الأطباء من اقتراح وجوب غسل أيديهم، ولم يتمكن سيملفيس من تقديم تفسيرات علمية مقبولة للنتائج التي حصل عليها. 

بداية قبوله

ولاقت ممارسات Ignaz Semmelweis أجناتس سيملفيس قبولاً واسعًا بعد وفاته بسنين قليلة، عندما أثبت لويس باستير نظرية الجرثومة، وعلى إثر ذلك قام جوزيف ليستر بممارسة ذلك وإجراء عمليات باتباع وسائل النظافة الصحية، مع تحقيق نجاحٍ عظيم.

وفاة Ignaz Semmelweis أجناتس سيملفيس

وتوفي Ignaz Semmelweis أجناتس سيملفيس في عام 1865م، بعدما نُقل إلى مستشفى الأمراض العقلية حيث توفي هناك بسبب تسمم الدم عن عمر يناهز 47 عامًا.


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