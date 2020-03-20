سلمى أبو ضيف تلبي تحدي هنا الزاهد وتتكفل بمساعدة الأسر

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت سلمى، على مقطع الفيديو قائلة:"انا كمان قبلت التحدي لمساعدة أسر محتاجة في ظل الظروف اللي احنا فيها".





ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"برافو عليكي انتي انسانة محترمه" وأضاف آخر"ربنا يسترك ويزيدك من فضله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يقدرك على فعل الخير علشان في ناس غلابة كتير".







يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، فيلم "بنات ثانوي"، الذي عرض مؤخرًا بالسينمات، وشارك في بطولة مجموعة كبيرة من النجوم الشباب منهم الفنانة مايان السيد، ومحمد الشرنوبي، وهدى المفتي، وجميلة العوضي، وهدى المفتي، والفيلم حقق نجاحًا كبيرًا، وتدور أحداثة حول مشاكل مرحلة الثانوية العامة.