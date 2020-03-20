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تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:48 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وجه تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، رسالة شكر وتقدير للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى بسبب حرصه على الاطمئنان على صحته يوميا.

 

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية فيس بوك : تواصل معى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى مرتين فى اليومين الماضية يطمئن فيها على صحتى وبشكره على هذا التواصل واتمنى له ول اسرته الكريمه الخير وان ربنا يحفظ الجميع.

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