أيمن إسماعيل يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل "اللي خلف مانمش"

ينتظر الفنان أيمن إسماعيل حاليًا عرض فيلمه الجديد "اللي خلفش مانمش"، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.



وتحدث أيمن إسماعيل في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" كشف من خلاله عن القضية التي يناقشها الفيلم، وعن الفترة التي استغرقها في كتابة فيلمه الجديد "اللي خلف مانمش".



وروى أيمن عن القضية التي يناقشها الفيلم، حيث أكد أن فكرة الفيلم قائمة على ضمير الإنسان الذي لا يستطيع الإنسان أن يجعله يسكت بعد مرور فترة طويلة من الزمن.



وكشف أيمن أن فكرة الفيلم جاءت له من خلال معرفته لأشخاص كثيرة وبعد مرور فترة كبيرة من الزمان يتذكرون ما حدث معهم في الماضي وتبدأ ضمايرهم في تأنيبهم تجاه ما فعلوه من قبل، لافتًا أن الفيلم استغرق تحضيره حوالي شهر ونصف.



وأشار أيمن أنه عند كتابته للفيلم لم يكن في خاطره أبطال محددة، ولكن عندما انتهى بدأ في التشاور مع المخرج أشرف نار لمعرفة من سيكون مناسبًا لأداء هذه الأدوار.



ولم يكتفي أيمن بتأليفه للفيلم، حيث أنه يجسد خلال الفيلم دور شاب طيب القلب يُدعى "سيد"، وبسبب اتسامه بالصفات الطيبة يقع في مشاكل عديدة،ويقع من حوله أيضًا في مشاكل، ولكن بشكل كوميدي، لافتًا أن الفيلم سيتم عرضه في شهر إبريل المقبل إذا رفع عنا الله البلاء وتخلصنا من فيروس كورونا.



وأوضح أيمن إسماعيل أنه يقوم حاليًا بتحضير فيلم جديد من تأليف وبطولته أيضًا، ويحمل الفيلم اسم "تلاتة وعشرة" وهو ينتمي لنوعية أفلام الرعب، حيث سبق وقدم بطولة فيلم رعب يحمل اسم "عزازيل بن الشيطان" الذي لاقى استحسان كبير من قبل الجمهور،لذلك قرر أن يعيد تقديم تلك التجربة، ولكن بشكل مختلف تمامًا عما سبق تقديمه.



يُشار أن فيلم "اللي خلف مانمش" من تأليف وبطولة أيمن إسماعيل، هالة فاخر،أحمد بدير حسن عبد الفتاح، صلاح عبد الله، ومجموعة من النجوم، إخراج أشرف نار.