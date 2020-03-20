الداخلية الكويتية: إبعاد 68 وافداً خالفوا خالفوا التدابيرالاحترازية بسبب "كورونا"

ذكر مصدر أمني مطلع بأن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية الكويتية، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المساندة في وزارتي التجارة والشؤون والبلدية، أحالت 68 وافدا إلى سجن الإبعاد في عدة تهم مختلفة تم ضبطها خلال الفترة الحالية، التي تشهد خلالها البلاد اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.





وقال المصدر، إن الأجهزة الرقابية بالدولة، بالتعاون والتنسيق، داهمت أكثر من موقع، بناء على شكاوى تلقتها، وأبرزها لمحلات ومطاعم ومقاه مخالفة لقرار الإغلاق، مبينا أن رجال وزارة الداخلية، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية، أخذت تعهدات على ما يقارب 300 وافد لمخالفتهم القرارات الخاصة بمنع التجمعات.





وأضاف أن الأجهزة الرقابية الأخرى أحالت ما يقارب 77 مخالفة جسيمة إلى جهات التحقيق، لافتا إلى أن المخالفات تنوعت بين الغش التجاري والتلاعب بالأسعار وفتح محلات بعد التشميع من قبل التجارة أو البلدية.





وكشف أن الإدارة العامة للمرور ودوريات الإدارة العامة لشرطة النجدة أحالت 13 وافدا من سائقي التكاسي إلى نظارة الإدارة، تمهيدا لإبعادهم عن البلاد، بعد ضبطهم من قبل رجال الأمن بتهمة التلاعب بالعدادات وزيادة أسعار الأجرة.





وبين المصدر أن الأجهزة الأمنية شرعت منذ صباح أمس في تطبيق القرار الخاص بمنع التجمعات في الديوانيات، وإقامة المناسبات بمختلف أنواعها بالمنازل أو الشاليهات أو الاسطبلات أو أي مواقع أخرى، لافتا إلى أن التعليمات واضحة وصريحة لرجال الأمن بمداهمة أي موقع يشهد تجمعا دون سابق إنذار، وإحالة صاحب المكان إلى المخفر، وتسجيل قضية ضده.





وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت خلال اليومين الماضيين أن بعض أصحاب الاستراحات في منطقتي كبد والاسطبلات بالجهراء حولوها إلى مقاه للشيشة، مضيفا أن الأجهزة الأمنية داهمت عددا من تلك المواقع، وأحالت القائمين عليها إلى جهات الاختصاص.



