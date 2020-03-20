"السقا" يتحدى عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب ويتكفل بـ70 أسرة

نشر الفنان أحمد السقا، فيديو لة معلنًا فية قبول تحدي الفنان تامر حسني في مبادرة تحدي الخير التي أطلقتها جمعية رسالة " وذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام "



وظهر أحمد السقا في الفيديو وهو يقول "بسم الله الرحمن الرحيم ربنا يزيح الغمة إن شاء لله أنا قبلت تحدي أخويا وصديقي الأستاذ تامر حسني قبلت الدعوة أننا نتكفل بالناس اللي عايشين اليوم بيومه وإن شاء لله هتكفل بعدد 70 أسرة.



وتابع "السقا" وبوجة التحدي لأخويا الأستاذ عمرو دياب، صديقتي العزيزة شرين عبدالوهاب ولكل الفنانين.



يشار إلي أن الفنان تامر حسني ظهر في فيديو وأعلن قبولة تحدي الخير وأنة سوف يساعد 400أسرة ووجة التحدي للفنان أحمد السقا الذي قام بقول التحدي فوراً.



يذكر أن" مبادرة الخير "هي مبادرة أطلقتها جمعية رسالة لتحس الفنانين ورجال الأعمال علي تقديم التبرعات والمساعدات للمتضررين من "فيرس كورونا" بسبب البقاء في المنزل، حيث شارك في هذة المبادرة ابعديد من الفنانين مثل

تامر حسني، رامي جمال، شيكو، أمير طعيمة، عمرو يوسف، هنا الزاهد، والعديد من نجوم الفن ورجال الأعمال ونجوم كرة القدم أيضاَ مثل سعد سمير وأحمد حسام ميدو.

