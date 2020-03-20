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"الاتصالات" تكشف تفاصيل مبادراتها لتشجيع المصريين على البقاء في منازلهم

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:48 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنهم اتخذوا حزمة من الإجراءات تشجع المواطنين على البقاء في منازلهم أطول فترة ممكنة.

وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنهم قرروا منذ عدة أيام إضافة 20% سعة مجانية في الإنترنت المنزلي الثابت، حيث تتحمل تكلفة هذه المبادرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تقرر أمس منح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية للمواطنين، أي أن من يشحن بـ 10 جنيهات سيحصل على دقائق مجانية بما قيمته 300 جنيه، فضلا عن إتاحة الاتصال على أرقام الاستفسار عن تفاصيل فيروس كورونا التي خصصتها وزارة الصحة مجانا.

وكشف، أنه اتفق مع وزيرة الصحة على تعزيز مراكز الاتصال بنحو 200 موظف جديد اعتبارا من اليوم لتلقي الاتصالات، كما تم إتاحة دخول الطلاب على مواقع التعليم والتعليم العالي مجانا، فضلا عن التوجه لتسجيل محاضرات الأساتذة ليعاد بثها.

وأضاف الوزير، أنه تم زيادة عدد مكاتب صرف المعاشات، كما تم منح شهر إضافي لسداد فواتير التليفون الأرضي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر متحدث الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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مصر كورونا ضعف الرصيد صحة عالمية الاجراءات الوقائية الاتصالات

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