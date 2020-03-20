"الاتصالات" تكشف تفاصيل مبادراتها لتشجيع المصريين على البقاء في منازلهم

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنهم اتخذوا حزمة من الإجراءات تشجع المواطنين على البقاء في منازلهم أطول فترة ممكنة.





وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنهم قرروا منذ عدة أيام إضافة 20% سعة مجانية في الإنترنت المنزلي الثابت، حيث تتحمل تكلفة هذه المبادرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.





وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تقرر أمس منح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية للمواطنين، أي أن من يشحن بـ 10 جنيهات سيحصل على دقائق مجانية بما قيمته 300 جنيه، فضلا عن إتاحة الاتصال على أرقام الاستفسار عن تفاصيل فيروس كورونا التي خصصتها وزارة الصحة مجانا.





وكشف، أنه اتفق مع وزيرة الصحة على تعزيز مراكز الاتصال بنحو 200 موظف جديد اعتبارا من اليوم لتلقي الاتصالات، كما تم إتاحة دخول الطلاب على مواقع التعليم والتعليم العالي مجانا، فضلا عن التوجه لتسجيل محاضرات الأساتذة ليعاد بثها.





وأضاف الوزير، أنه تم زيادة عدد مكاتب صرف المعاشات، كما تم منح شهر إضافي لسداد فواتير التليفون الأرضي.



