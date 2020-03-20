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هل تصح الصلاة بالجوانتي والكمامة؟.. لجنة الفتوى تجيب

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:35 ص
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الصلاة بالكمامة
الصلاة بالكمامة
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أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابعة للأزهر الشريف، حكم الصلاة بارتداء الجوانتي والكمامة، عقب انتشار فيروس "كورونا" واتخاذ إجراءات مهمة حياله.

يجوز الصلاة بالجوانتي

وأجازت لجنة الفتوى الصلاة بالقفاز "الجوانتي"، مستندة على أنه لا يشترط أن تباشر اليد الأرض في حال السجود.

حكم الصلاة بغطاء وقفاز

وردت اللجنة على سؤال أحد المتابعين، بشأن حكم الصلاة بالجوانتي والكمامة، ما دفع اللجنة إلى النشر والتوضيح، مستندة إلى قول ابن قدامة فى المغنى: ولا يجب مباشرة المصلى بشيء من هذه الأعضاء.

السجود على كور العمامة

وقال القاضى: "إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا هو مذهب مالك وأبى حنيفة، إلا أن هناك قولاً عند الشافعية أن كشف الكفين واجب ولكنه ضعيف عندهم والصحيح خلافه".

رأي النووي

وقال النووى فى المجموع: "وفى وجوب كشف اليدين قولان: الصحيح أنه لا يجب، وهو المنصوص فى عامة كتب الشافعية".

وضع الكمامة

ويتمكن المسلم من الصلاة بوضع كمامة، حيث لا يوجد ما يمنع من وضع غطاء على الوجه للرجل والمرأة فى الصلاة، وهو ما يعرف شرعاً بالتلثم أو اللثام وهو ستر الفم والأنف فى الصلاة، أو الكمامة التى يضعها الناس خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى وغيرها من الأسباب الداعية لها.

الصلاة صحيحة ولو بكمامة وقفاز

وأجمع الفقهاء أن وضع كماماة أو غطاء على الوجه أثناء الصلاة لا يبطلها، وأن الصلاة صحيحة، قال النووى فى المجموع: أنها كراهة تنزيهيه لحديث أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطى الرجل فاه فى الصلاة، رواه أبو داود، فهى لا تمنع صحة الصلاة، والكراهة تندفع بالحاجة، فمتى وجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة.



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