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منى زكي تشارك في تحدي الخير وتتكفل بـ80 أسرة

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:47 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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قررت الفنانة منى زكي المشاركة في تحدي الخير التي اطلقته جمعية رسالة التطوعية في حملات مساعدة الأسر الفقيرة من أجل المكوث في المنزل كوسيلة للحد من فيروس كورونا المنتشر حاليًا في جميع البلاد.

وقالت منى زكي خلال مقطع فيديو قامت بنشره من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام": "أتمنى أن يحافظ الجميع على أنفسهم وأسرتهم، للأسف فى أسر كثيرة تعتمد على الدخل اليومى ومش هيقدروا ينزلوا شغلهم وإحنا لازم نكون فى بيوتنا، وأنا بشكر جمعية رسالة على هذه المبادرة، وأنا أعلن أنى هدعم 80 أسرة وبتحدى أحمد حلمى وكريم عبد العزيز ومنة شلبى إنهم يدعموا أسر من دخلهم".


وفي سياق آخر، تنتظر منى زكي حاليًا عرض فيلمها الجديد" الصندوق الأسود "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمود كامل،ﺗﺄﻟﻴﻒ هيثم الدهان، أحمد الدهان، بطولة محمد فراج منى زكي،مصطفى خاطر،شريف سلامة، أسماء جلال.


والجدير بالذكر أن منى زكي تخوض الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "تقاطع طرق"، وهو من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ تامر محسن،بطولة
منى زكي،محمد ممدوح،أمينة خليل،محمد فراج،سيد رجب أحلام الجريتلي، مايان السيد
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