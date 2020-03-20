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إطلاق مبادرة لتعقيم المساجد والكنائس لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:26 ص
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تعقيم المساجد والكنائس
تعقيم المساجد والكنائس
الفجر الاقتصادي
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قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إن الشركة أطلقت مبادرة هى الأولى من نوعها على مستوى شركات المياه، حيث قامت الشركة بتعقيم مسجد صلاح الدين بالمنيا بناءا على طلب من الأوقاف، وأن الشركة مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم للمساجد والكنائس داخل المحافظة فى حالة طلبها أو أى مصلحة حكومية آخرى، وأن إدارة التوعية بالشركة تعمل حاليا على طباعة أكثر من 3500 مطبوع به إرشادات خاصة بالتوعية التى تخص الفيروس  وسيتم توزيعها على المواطنين داخل المحافظة. 

وأضاف الشهاوى أنه بناءا على تعليمات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة تم تكليف قطاع المعامل بتعقيم كافة فروع الشركة ومراكز خدمة العملاء كإجراء احترازى ضد فيرس كورونا المستجد.


أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عاماً من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

كما أكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

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